झारखंड में उत्साह के साथ मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने रांची में किया योग

रांची, 21 जून (आईएएनएस)। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्र एवं राज्य के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश दिया।

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रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित राज्यस्तरीय योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यहां केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, रांची के विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया।

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसके शारीरिक और मानसिक लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के सैकड़ों देशों में इसे अपनाया जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लोगों से योग और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित सीएम उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। उनके अनुसार योग स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आधारशिला बन सकता है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रांची महानगर भाजपा की ओर से आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। उन्होंने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि आज योग विश्वभर में स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में बच्चों और युवाओं के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से प्रतिदिन योग करने और इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील की। योग दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

एसएनसी/पीएम