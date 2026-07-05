डीआर कांगो में इबोला का कहर जारी, 1,528 मामलों के बीच 492 लोगों की मौत

किंशासा, 5 जुलाई (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला के 1,528 कन्फर्म मामले सामने आए हैं, जिनमें 492 मौतें शामिल हैं, क्योंकि देश में इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है।

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डीआरसी के पब्लिक हेल्थ अधिकारियों की ओर से शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 239 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 628 कन्फर्म मरीज अभी आइसोलेशन में हैं या अस्पताल में भर्ती हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने 185 संदिग्ध मामलों की भी पहचान की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हर हफ्ते कन्फर्म मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। महामारी विज्ञान के हिसाब से 25वें और 26वें हफ्ते में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए - दोनों हफ्तों में 300 से ज़्यादा मामले सामने आए - जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन (समुदाय में संक्रमण फैलने) के जारी रहने का संकेत है।

रिपोर्ट में कई बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया गया है, जैसे कि पोस्टमार्टम के लिए सैंपल लेने का समुदाय द्वारा विरोध, इबोला इलाज केंद्रों में क्षमता की कमी (खासकर पूर्वी प्रांत नॉर्थ किवु में), कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग (संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना) ठीक से न हो पाना, लैब में जांच में देरी, मेडिकल और संक्रमण से बचाव के सामान की कमी, असुरक्षा और कुछ प्रभावित इलाकों तक सीमित पहुंच।

एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए, अफ्रीका के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक मोहम्मद याकूब जनाबी ने कहा कि स्थिति गंभीर बनी हुई है और पूर्वी प्रांतों इटुरी और नॉर्थ कीवू में संक्रमण फैल रहा है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जनाबी ने कहा कि मौजूदा प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा बुंडिबुग्यो इबोला प्रकोप है।

डीआरसी में डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ पियरे अकिलिमाली ने कहा कि यह प्रकोप उन इलाकों में फैल रहा है जो असुरक्षा और हथियारबंद समूहों की गतिविधियों से प्रभावित हैं, जिससे मामलों का पता लगाना और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना मुश्किल हो रहा है। इटुरी के कुछ प्रभावित इलाके माइनिंग जोन हैं, जहां बाहर से लोगों की लगातार आवाजाही से वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है।

डब्ल्यूएचओ ने गुरुवार को कहा कि डीआरसी में बुंडिबुग्यो वायरस से होने वाले इबोला के संभावित इलाज का मूल्यांकन करने के लिए मरीजों को शामिल करते हुए एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। इस वायरस के लिए अभी कोई मान्यता प्राप्त वैक्सीन या खास इलाज उपलब्ध नहीं है।

इस बीच, युगांडा में डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ बेंजामिन सेंसासी ने कहा कि गुरुवार तक देश में 20 कन्फर्म मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 मामले बाहर से आए लोगों के हैं। बाकी पांच स्थानीय रूप से संक्रमित लोगों की पहचान क्वारंटाइन के दौरान हुई और समुदाय में संक्रमण फैलने का कोई मामला नहीं देखा गया है। सेंसासी ने बताया कि युगांडा और डीआरसी ने सीमा-पार संयुक्त प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया है और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देश निगरानी संबंधी जानकारी साझा करेंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और उपचार क्षमता को मजबूत करेंगे।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस