चेन्नई नगर निगम ने रेबीज रोधी टीकाकरण अभियान के तहत दो लाख स्ट्रीट डॉग्स को लक्षित किया

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) अगस्त के दूसरे सप्ताह में शहरव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा, जिसका लक्ष्य लगभग दो लाख आवारा कुत्तों को टीका लगाना है। यह अभियान रेबीज की रोकथाम और पशु कल्याण में सुधार के लिए किए जा रहे गहन प्रयासों का हिस्सा है।

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यह अभियान शहर के सभी क्षेत्रों में लागू होगा और पालतू कुत्तों को रेबीज और परजीवी रोधी टीके मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। पालतू जानवरों के मालिकों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने और अपने जानवरों को टीका लगवाने का आग्रह किया गया है।

पिछले साल नगर निगम ने लगभग 1.47 लाख आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया था, जब चेन्नई में आवारा कुत्तों की आबादी लगभग 1.80 लाख होने का अनुमान था।

तब से कुत्तों की आबादी में वृद्धि होने की आशंका को देखते हुए, जीसीसी ने इस वर्ष टीकाकरण का लक्ष्य बढ़ाकर दो लाख कुत्ते कर दिया है। यह अभियान निगम के पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ चलाया जा रहा है।

वर्तमान में, चेन्नई में स्थित 15 एबीसी केंद्रों में से 11 चालू हैं। नन्दंबक्कम और पेरंगुडी में दो और केंद्र अगले सप्ताह से काम करना शुरू कर देंगे। अंबत्तूर के अथिपटू और शोलिंगनल्लूर में शेष केंद्र अगस्त के चौथे सप्ताह तक चालू हो जाएंगे।

एक बार सभी 15 सुविधाएं चालू हो जाने के बाद, जीसीसी को उम्मीद है कि नसबंदी प्रक्रियाओं को पूरा करने की उसकी क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

मौजूदा केंद्र मिलकर प्रतिदिन लगभग 200 गर्भनिरोधक ऑपरेशन करते हैं। निगम को उम्मीद है कि अतिरिक्त सुविधाओं के साथ यह संख्या दोगुनी होकर लगभग 400 ऑपरेशन प्रतिदिन हो जाएगी। इस वर्ष जनवरी से अब तक आवारा कुत्तों पर लगभग 24,000 गर्भनिरोधक ऑपरेशन किए जा चुके हैं। ऑपरेशनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जनवरी में 1,490 से बढ़कर फरवरी में 2,493 और मार्च में 3,058 हो गई है।

निगम ने अप्रैल में 3,259 सर्जरी, मई में 3,637 और जून में 4,765 सर्जरी कीं। जुलाई में मासिक आंकड़ा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जब 5,324 सर्जरी की गईं।

हालांकि, यह टीकाकरण अभियान पशु कल्याण कार्यकर्ताओं द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण अभियानों के दौरान उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच शुरू किया गया है।

टीकों के लिए आवश्यक कोल्ड-चेन स्थितियों को बनाए रखने और टीका लगाए गए जानवरों को सुरक्षित रूप से उनके क्षेत्रों में वापस भेजने को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। जीसीसी ने टीकों के अनुचित प्रबंधन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि टीकाकरण की शीशियों को आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ संग्रहित और परिवहन किया जाता है।

नगर निगम ने इस अभियान में जनता की अधिक भागीदारी की भी मांग की है, विशेष रूप से पालतू जानवरों के मालिकों, स्थानीय पशुपालकों और बचावकर्ताओं से, क्योंकि इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना और चेन्नई भर में रेबीज के संचरण के जोखिम को कम करना है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम