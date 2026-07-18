चंडीगढ़ में आयोजित होगी ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर रहेगा जोर

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन चंडीगढ़ में होने जा रहा है। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता मिलकर सहयोग बढ़ाएंगे, इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और आने वाले समय की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए मिलकर हल निकालेंगे।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा कर लिखा, "चंडीगढ़ ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जहां ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्री साझेदारी को मजबूत करने, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने और मजबूत, इनोवेटिव और स्थिर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आएंगे।"

मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में 21 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक किया जाएगा।

इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 15 अप्रैल 2026 को ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 2026 की मेजबानी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने नई दिल्ली में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 2026 के अंतर्गत आयोजित प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह (एचडब्ल्यूजी) की बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रतिनिधि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए।

भारत, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए, 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण' के व्यापक विषय से निर्देशित है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2025 रियो शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए गए जन-केंद्रित एवं मानवता-प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विषय उत्तरदायी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार सहयोगी संरचना को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी ब्रिक्स सदस्य देशों का स्वागत किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कार्य समूह के महत्व को प्रमुख मंच के रूप में रेखांकित किया।

उन्होंने कहा था कि हाल के वर्षों में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठकों ने संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों से निपटने, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने एवं सस्ती दवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। इन प्रयासों से महामारी की तैयारी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचार एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने में सहयोग को मजबूती प्राप्त हुई है।

अपने 2026 अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य कार्य समूह का उद्देश्य समावेशी, स्थायी एवं साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देना है, जबकि ब्रिक्स देशों की विविध स्वास्थ्य प्रणालियों और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को मान्यता प्रदान करना भी है। उन्होंने अनुकूलन क्षमता, आपसी सीख एवं सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने की महत्वता पर बल दिया ताकि व्यापक और प्रभावशाली स्वास्थ्य मध्यवर्तन डिजाइन किए जा सके।

--आईएएनएस

केके/एएस