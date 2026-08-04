ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भारतीय सर्जन से की मुलाकात, ब्रिक्स के स्वास्थ्य सुविधाओं में साझेदारी की घोषणा की

ब्रासीलिया, 4 अगस्त (आईएएनएस)। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डिजिटलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए ब्रिक्स बैंक, ब्राजील सरकार और भारत के नारायण हेल्थ नेटवर्क को शामिल करते हुए एक नई स्वास्थ्य सुविधा सहयोग पहल की घोषणा की है।

Read More

ब्राजील में भारतीय दूतावास द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, लूला ने कहा कि उन्होंने नारायण हॉस्पिटल नेटवर्क के अनुभव पर चर्चा करने के लिए जाने-माने भारतीय कार्डियक सर्जन डॉ. देवी शेट्टी से मुलाकात की, जो दुनिया भर में सस्ते दामों पर एडवांस्ड मेडिकल केयर देने के लिए जाना जाता है।

लूला ने लिखा, “आज मैंने डॉक्टर देवी शेट्टी से भारत में नारायण स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क के अनुभव पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जो कम कीमत पर हाई-कॉम्प्लेक्सिटी सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए मशहूर हैं।”

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि मीटिंग के दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री एलेक्जेंड्रे पैडिला, मंत्री मिरियम बेल्चियोर और साओ पाउलो यूनिवर्सिटी (यूएसपी) में इमरजेंसी की फुल प्रोफेसर डॉ. लुधमिला हज्जार भी थीं।

लूला ने बताया कि डॉ. शेट्टी अभी हॉस्पिटल अर्जेंसी और इमरजेंसी पर इंटरनेशनल कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए डॉ. हज्जार के बुलावे पर ब्राजील में हैं।

सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, लूला ने कहा कि साझेदारी अस्पताल प्रशासन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में नारायण स्वास्थ्य की विशेषज्ञता को ब्राजील की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, जिसे सिस्टेमा यूनिको डे सौदे (एसयूएस) के रूप में जाना जाता है, में लाने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा, “ब्रिक्स बैंक, ब्राजील सरकार और नारायण नेटवर्क के बीच तीन-तरफा साझेदारी, एसयूएस में उन सभी मैनेजमेंट और डिजिटलाइजेशन के अनुभव को लागू करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी, जिनसे भारत और इंग्लैंड के इस हॉस्पिटल नेटवर्क में मेडिकल और हॉस्पिटल केयर ज्यादा कुशल और सस्ती हुई है और यह एसयूएस में हमारे द्वारा की जा रही तकनीकी क्रांति में योगदान देगा।”

ब्राजील के राष्ट्रपति ने डेवलपिंग देशों, खासकर ग्लोबल साउथ में स्वास्थ्य सहयोग के बढ़ते स्कोप पर भी जोर दिया।

लूला ने आगे कहा, “स्वास्थ्य क्षेत्र ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग के लिए सबसे उम्मीद वाले क्षेत्र में से एक है। ब्राजील और भारत पहले ही दवाओं के प्रोडक्शन के पहल में काफी आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले सालों में डिजिटलाइजेशन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है।”

यह घोषणा ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत स्वास्थ्य सुविधा में भारत-ब्राजील के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाती है, जिसमें सस्ती मेडिकल केयर, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा।

इस प्रस्तावित सहयोग से ब्राज़ील के पब्लिक हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने की कोशिशों को समर्थन मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह भारत और ब्रिटेन में नारायण हेल्थ द्वारा बनाए गए ऑपरेशनल मॉडल का भी इस्तेमाल करेगा।

--आईएएनएस

केके/पीएम