बिहार के सुपौल में भीषण गर्मी का कहर, 4 छात्राएं बीमार

पटना, 4 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के निर्मली में एक सरकारी कन्या मध्य विद्यालय की चार छात्राएं शनिवार को सुबह की सभा के बाद बीमार पड़ गईं, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी।

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जानकारी के अनुसार, सुबह की प्रार्थना सभा खत्म होने और क्लास शुरू होने से ठीक पहले कुछ छात्राओं ने चक्कर आने, कमजोरी और घबराहट की शिकायत की, जिससे टीचरों और दूसरे छात्रों में चिंता फैल गई। यह घटना निर्मली कस्बे के गर्ल्स मिडिल स्कूल में हुई।

टीचरों ने तुरंत प्रभावित छात्राओं को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें हवादार जगह पर ले गए। एक छात्रा की हालत ज्यादा गंभीर लगने पर उसे इलाज के लिए पास के नर्सिंग होम ले जाया गया। बाकी तीन छात्राएं स्कूल में प्राथमिक उपचार, आराम और पानी-तरल पदार्थ लेने के बाद ठीक हो गईं।

हेडमास्टर बद्री नारायण वर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह स्कूल असेंबली हमेशा की तरह हुई थी। प्रार्थना के बाद छात्राएं अपनी क्लास में लौट गईं, जहां टीचर हाजिरी ले रहे थे, तभी अचानक चार छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। स्कूल स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई की और छात्राओं की मदद के लिए इमरजेंसी उपाय शुरू किए।

इस घटना की खबर तेजी से फैल गई, जिससे परेशान माता-पिता स्कूल और नर्सिंग होम दोनों जगह पहुंच गए।

डॉक्टरों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती छात्र ने इलाज पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और अब उसकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।

शुरुआती जांच के आधार पर, डॉक्टरों और स्कूल प्रशासन को शक है कि इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी और उमस की वजह से छात्र बीमार पड़े होंगे। हालांकि, मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली वजह का पता आगे की जांच और ऑब्जर्वेशन के बाद ही चल पाएगा।

इस घटना के बाद, स्कूल प्रशासन ने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों की सेहत को लेकर सतर्क रहें और भीषण गर्मी के दौरान सुरक्षित पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता और बचाव के अन्य उपाय सुनिश्चित करें।

--आईएएनएस

पीएसके