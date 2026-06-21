भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया

चंडीगढ़, 21 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब के फगवाड़ा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नितिन नवीन के अलावा लगभग 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया।

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पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पंजाब में उनका यह पहला आधिकारिक दौरा था। इस कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इससे पहले पंजाब में संगठन की पहुंच और लोगों से जुड़ने के लिए वे जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने योग के वैश्विक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसे अपनाए जाने के बाद से योग तेजी से एक वैश्विक आंदोलन बन गया है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों ने योग को एक प्राचीन भारतीय परंपरा से बदलकर एक वैश्विक उत्सव बना दिया है, जिसे 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है।" नवीन ने यह भी बताया कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयोग से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के साथ ही पड़ रहा है, जिससे यह मौका और भी खास हो गया है।

यह कार्यक्रम खास तौर पर '12-12-12' थीम पर आधारित था। यानी यह प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग के वैश्विक विस्तार के 12 साल और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) कैंपस में लगभग 12,000 लोगों की भागीदारी का प्रतीक था।

कार्यक्रम में बोलते हुए अशोक मित्तल ने कहा, "हमारा मकसद योग के जरिए 12,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ लाना और यह मजबूत संदेश देना है कि स्वास्थ्य, खुशहाली और आंतरिक संतुलन सामाजिक एकता और राष्ट्रीय शक्ति का जरिया बन सकते हैं।"

मित्तल ने यह भी कहा, "आज योग को जो वैश्विक पहचान मिली है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा है, जिन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान को विश्व मंच तक पहुंचाया है। इस साल की थीम, 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग', हमें याद दिलाती है कि योग में जीवन के हर चरण में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की क्षमता है।"

इस मौके पर सांसद मित्तल ने 12,000 से ज्यादा लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रहने और दूसरों में जागरूकता फैलाने की शपथ भी दिलाई।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी