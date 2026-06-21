अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राजनाथ सिंह ने शिलांग में 1,000 सैनिकों के साथ किया योगाभ्यास

शिलांग, 21 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मेघालय के शिलांग में ईस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर में भारतीय वायु सेना और सेना के लगभग 1,000 जवानों के साथ सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित किया गया था, जिसमें शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर जोर दिया गया।

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इस कार्यक्रम में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह (चीफ ऑफ द एयर स्टाफ), एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया (एयर ऑफ़िसर कमांडिंग-इन-चीफ, ईस्टर्न एयर कमांड) और लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा (जनरल ऑफिसर कमांडिंग, हेडक्वार्टर 101 एरिया) शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने योग को एक समग्र विज्ञान और जीवन जीने का ऐसा तरीका बताया जो लोगों को खुद से, समाज से, प्रकृति से और ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। रक्षा मंत्री ने कहा, "योग सिर्फ कसरत का एक रूप नहीं है। यह एक समग्र विज्ञान और जीवन जीने की कला है जो व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक मजबूती की ओर ले जाती है।"

उन्होंने कहा कि योग एक वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है और इस प्राचीन भारतीय पद्धति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री ने लिखा, "योग केवल स्वस्थ शरीर का आधार नहीं है, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन जीने का मार्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत की यह सांस्कृतिक विरासत आज एक वैश्विक जन-आंदोलन बन चुकी है। योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की उस शक्ति का प्रतीक है, जो सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आइए, इस योग दिवस पर हम सभी स्वस्थ शरीर, शांत मन और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लें।"

शिलांग में हुए कार्यक्रम में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री का 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर दिया गया भाषण भी देखा, जिसका प्रसारण कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से लाइव किया गया था। इसी तरह के योग सत्र कई अग्रिम सैन्य ठिकानों पर भी एक साथ आयोजित किए गए, जो इस सालाना आयोजन के प्रति रक्षा कर्मियों के उत्साह और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इस बीच, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवारों के साथ हिस्सा लिया।

नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी योग सत्रों में भाग लिया। इस साल की थीम "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" के अनुरूप, देश भर में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 10,000 से अधिक अधिकारियों ने एक वर्चुअल सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसका मकसद समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना था।

--आईएएनएस

ओपी/एएस