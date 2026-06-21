अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : बिहार में योग का उत्साह, नेताओं और लोगों ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

पटना, 21 जून (आईएएनएस)। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार के विभिन्न जिलों में बड़े उत्साह के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और समग्र कल्याण का संदेश दिया।

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मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 'प्रधान सेवक' के रूप में शपथ लेने के बाद उसी वर्ष सितंबर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला और आज योग दिवस पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है।

पटना में बिहार विधानसभा परिसर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मंत्री प्रेम कुमार ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग और ध्यान सत्रों में हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक शांति का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि योग का प्रसार बिहार की धरती से ही हुआ है। उन्होंने बताया कि आज भी दुनिया भर से लोग मुंगेर में योग सीखने आते हैं और इसकी शिक्षा को अपने-अपने देशों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि योग करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और व्यक्ति कई बीमारियों से दूर रहता है।

भागलपुर में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने योग दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला।

वहीं मंत्री निशांत कुमार ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बिहार और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी भी इसके लाभों से जुड़ सके।

रोहतास जिले में सासाराम विधायक स्नेह लता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सरकारी और निजी संस्थानों में उत्साहपूर्वक मनाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए योग की उपयोगिता पर जोर दिया और कहा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने में मदद करता है। सभी उम्र के लोगों को, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, योग का अभ्यास करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विधायक स्नेहलता कुशवाहा समेत कई लोगों ने योगाभ्यास किया।

सारण में विधान परिषद सदस्य इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कहा कि यदि ट्रंप, पुतिन, खामेनेई और नेतन्याहू जैसे विश्व नेता योग करें तो युद्ध समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है।

मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने लोगों से नियमित योग करने की अपील करते हुए कहा कि योग बेहद लाभकारी और जीवन के लिए आवश्यक है।

भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इसे पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम