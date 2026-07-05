अमरनाथ यात्रा में शिवभक्तों के लिए 'सुरक्षा कवच' बनी भारतीय सेना, 24 घंटे दे रही मेडिकल सहायता

श्रीनगर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय सेना 24 घंटे मेडिकल सहायता उपलब्ध करा रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचाई वाले दुर्गम मार्गों पर तैनात सेना की मेडिकल टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। समय पर उपचार और त्वरित राहत के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा जारी रखने में मदद मिल रही है।

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यात्रा मार्ग पर सेना के डॉक्टर, पैरामेडिक्स और मेडिकल असिस्टेंट विशेष मेडिकल एड पोस्ट संचालित कर रहे हैं। इन केंद्रों पर ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवनरक्षक दवाएं, फर्स्ट-एड किट और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं। ऊंचाई से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, सांस लेने में दिक्कत, थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य चिकित्सकीय आपात स्थितियों में मेडिकल टीमें तुरंत उपचार प्रदान कर रही हैं। गंभीर मामलों में मरीजों की स्थिति स्थिर कर उन्हें सुरक्षित स्थानों या मेडिकल कैंप तक पहुँचाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण रास्तों के बावजूद सेना की टीमें तेजी से राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। उनकी त्वरित कार्रवाई ने कई श्रद्धालुओं की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेडिकल सहायता के साथ-साथ सेना के जवान बुजुर्ग, दिव्यांग और कमजोर स्वास्थ्य वाले श्रद्धालुओं को खड़ी चढ़ाइयों तथा पथरीले रास्तों को पार कराने में भी सहयोग दे रहे हैं। जो यात्री स्वयं चलने में असमर्थ हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से स्ट्रेचर या अन्य माध्यमों से मेडिकल कैंप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां उनकी समुचित चिकित्सा की जाती है।

श्रद्धालुओं ने सेना की सेवा-भावना, पेशेवर कार्यशैली और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की है। कई यात्रियों का कहना है कि समय पर मिली चिकित्सा सहायता और जवानों के सहयोग से उन्हें न केवल राहत मिली, बल्कि यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने का आत्मविश्वास भी मिला। सेना की यह तत्परता अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है।

भारतीय सेना का यह समर्पित प्रयास केवल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में मानवीय सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सेना की 24 घंटे सक्रिय मेडिकल व्यवस्था और राहत अभियान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी आस्था की इस पवित्र यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी