आंध्र प्रदेश: दो आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

अमरावती, 9 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में पुलिस ने सुरावरापु दसवांथ और एंड्रयू जोसेफ एडवर्ड्स के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। इन दोनों ने पिछले हफ्ते शहर के एक मॉल में अपनी कार एक दोपहिया वाहन से टकरा दी थी, जिससे एक मेडिकल छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

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यह घटना 3 अगस्त की रात को हुई थी, जब शराब के नशे में धुत दो युवकों ने कार से स्कूटी में टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी के पीछे बैठीं पीजी मेडिकल छात्रा के. प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गईं।

डॉ. प्रियंका हैदराबाद के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन-डेड घोषित कर दिया है।

पूर्वी गोदावरी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डी. नरसिम्हा किशोर ने मीडिया को बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जीसीएल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) की पढ़ाई कर रहीं डॉ. प्रियंका, उसी कॉलेज के पीजी छात्र और अपने दोस्त उमेश के साथ मॉल से बाहर निकल रही थीं।

पुलिस जांच में पता चला कि मॉल के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के बाद भागने की कोशिश में आरोपियों ने अपनी कार से स्कूटी को तीन बार टक्कर मारी।

एसपी ने बताया कि मॉल के कर्मचारियों ने दसवंत और जोसेफ को मॉल में घुसने नहीं दिया, क्योंकि वे नशे में थे। आरोपियों की कर्मचारियों से बहस हुई और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। जब मॉल के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे भागने लगे। उन्होंने बहुत तेजी और लापरवाही से कार चलाई और मॉल के गेट पर स्कूटी को टक्कर मार दी। मेडिकल छात्रा को कार से कुचलने के बाद आरोपी मौके से भाग गए।

घायल प्रियंका को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को रात 10 बजे अस्पताल से इस घटना की जानकारी मिली।

उमेश के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

एसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने धाराओं में बदलाव करके बीएनएस की धारा 110 लगाई है।

उन्होंने कहा कि हालात के आधार पर पुलिस दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए और भी सख्त प्रावधान लागू करेगी।

एसपी ने साफ किया कि पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर पुलिस निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कर रही है।

इससे पहले प्रियंका के पिता वेंकटेश पुलिस अधिकारियों से मिले और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस के आश्वासन से उनकी शंकाएं दूर हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस जांच और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी