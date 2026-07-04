दिलचस्प किस्सा: कैटरीना कैफ को देखकर घबरा जाती थीं परिणीति चोपड़ा

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने जब मशहूर फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर करण जौहर के लोकप्रिय और चर्चित शो 'कॉफी विद करण' में एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ शिरकत की, तब उन्होंने मजेदार अंदाज में बताया कि वह साथी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हैं।

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उस दौरान एक सच्चे फैन की तरह परिणीति ने कैटरीना को अपना आइडल बताया और कहा कि वह कैटरीना की शांत और संयमित पर्सनैलिटी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं।

इसी के साथ परिणीति ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, "एक दिन जब मैं जिम में थी, तब कैटरीना भी जिम आईं और मैंने उन्हें देखकर जल्दी से अपनी ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी।" फिर मुझे देखकर कैटरीना मेरे पास आईं और पूछा, "तुम क्या कर रही हो? कितने मिनट हो गए?"

मैंने जवाब दिया, "20 मिनट," तो कैटरीना ने सख्त आवाज में कहा, "5 मिनट और।" यह सुनकर मैंने कहा, "ठीक है, ठीक है, जैसा आप कहें।" परिणीति ने बताया कि कैटरीना मेरी लिए आइडल जैसी हैं।

इसके बाद जब होस्ट और फिल्ममेकर करण जौहर ने आदित्य से पूछा कि क्या वह भी कैटरीना से डरते हैं, तो उन्होंने कहा, "हां, कभी-कभी।"

जब करण ने पूछा, "लेकिन क्यों? वह तो बहुत प्यारी हैं," तो परिणीति और आदित्य दोनों ने कहा कि कैटरीना का चेहरा ऐसा है कि उनके आस-पास कोई भी नर्वस हो सकता है।

बता दें कि जहां परिणीति ने अभी तक कैटरीना के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है, वहीं आदित्य 2016 की फिल्म 'फितूर' में उनके साथ रोमांस करते दिखे थे।

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो, परिणीति ने हाल ही में एक डिवोशनल गाना 'नमामि शमीशम' रिलीज किया है। अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, 'केसरी' एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने यह गाना तब गाया था, जब वह प्रेग्नेंट थीं।

'नमामि शमीशम' रिकॉर्ड करने की प्रेरणा के बारे में बताते हुए परिणीति ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "कुछ प्रार्थनाएं हमेशा के लिए यादें बन जाती हैं, और 'नमामि शमीशम' उनमें से एक है। मैंने इसे अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान रिकॉर्ड किया था, एक ऐसा दौर जिसने मुझे आस्था, आत्म-चिंतन और कृतज्ञता के करीब ला दिया। जब भी मैं इसे सुनती हूं, मुझे अपनी जिंदगी का वह खूबसूरत अध्याय याद आ जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं आखिरकार इसे आप सभी के साथ शेयर करके बहुत खुश हूं। अब यूट्यूब और सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हर हर महादेव... प्यार, परिणीति चोपड़ा।"

--आईएएनएस

डीके/एमएस