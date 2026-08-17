तमिलनाडु के उभरते गायकों को सामने लाएंगे ए. आर. रहमान, 18 अगस्त से शुरु 'तमिल आइडल' के ऑडिशन

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। ए. आर. रहमान की आवाज और संगीत ने दुनियाभर के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है, लेकिन अब यही दिग्गज संगीतकार तमिलनाडु की उन नई आवाजों की तलाश में निकलने वाले हैं, जिन्हें अभी तक बड़ा मंच नहीं मिल पाया है। रहमान अब 'तमिल आइडल' के जरिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों से उभरते गायकों को सामने लाने की तैयारी में हैं। शो के ऑडिशन 18 अगस्त से शुरू होंगे और इसके लिए तमिलनाडु के कोने-कोने से गायक आवेदन कर सकेंगे।

'तमिल आइडल' की घोषणा सोनी विज्हा ने की है। इस शो के जरिए उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जो गायकी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ए. आर. रहमान खुद इस तलाश का हिस्सा होंगे, इसलिए नए कलाकारों के लिए यह मौका काफी खास माना जा रहा है। शो का मकसद सिर्फ एक विजेता तलाशना नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली ऐसी आवाजों को पहचानना है, जिनमें आगे चलकर बड़ा नाम बनने की क्षमता है।

शो को लेकर ए. आर. रहमान ने कहा, "नई आवाजों की तलाश संगीत की दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है। जिन आवाजों को हम पहली बार सुनते हैं, उनमें से कई आगे चलकर लाखों लोगों तक पहुंचती हैं। इस सफर में नई प्रतिभाओं के साथ-साथ उनके अलग नजरिए और उनकी अनकही कहानियों को भी सामने लाने की कोशिश होगी। 'तमिल आइडल' के जरिए पहली बार तमिलनाडु की बेहतरीन आवाजों को एक मंच पर लाया जाएगा, जहां उनके हुनर को पहचान और सम्मान मिल सके।"

ऑडिशन 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक गायक सोनी लिव ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हर किसी को किसी तय जगह पर पहुंचना जरूरी नहीं होगा। जो प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से ऑडिशन में शामिल नहीं हो सकते, वे अपने घर से भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

इसके लिए प्रतिभागियों को सोनी लिव ऐप पर जाकर 'तमिल आइडल ऑडिशन' वाले हिस्से को चुनना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी जरूरी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस बीच ए. आर. रहमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने संगीत को लेकर लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने निर्देशक नायला अल खाजा की अरबी मनोवैज्ञानिक फैंटेसी-थ्रिलर फिल्म 'बाब' के लिए संगीत तैयार किया है। यह रहमान का किसी अरबी फिल्म के लिए पहला सहयोग है।

--आईएएनएस

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