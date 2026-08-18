सुनील शेट्टी ने भारत-यूएई के रिश्ते पर जताया गर्व, बोले- 'दुबई हमारे भारत का ही हिस्सा'

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता सुनील शेट्टी ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मजबूत होते रिश्ते को लेकर खुशी और गर्व जाहिर किया। यूएई में आयोजित एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए अभिनेता ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा कि विदेश में रहकर भी भारतीय अपनी मेहनत और योगदान से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने भारत और यूएई के बीच बढ़ते सहयोग को भी खास बताया।

सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें और झलकियां शेयर की। तस्वीरों में वह कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में इस शाम को भारत, भारतीय लोगों और यूएई के साथ भारत के खूबसूरत रिश्ते का जश्न बताया।

अभिनेता ने लिखा, ''भारत-यूएई के बीच जो खास जुड़ाव है, उसे मनाने वाली यह एक शानदार शाम थी।'' अभिनेता ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ''मुझे प्रवासी भारतीयों पर बहुत गर्व है। भारत और यूएई मिलकर अलग-अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, वह भी काबिल-ए-तारीफ है।''

उन्होंने अपनी पोस्ट में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जेयौदी का भी जिक्र किया।

यह कार्यक्रम इंडियन पीपल्स फोरम की ओर से आयोजित किया गया था। यह यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े सामुदायिक संगठनों में से एक है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने सामूहिक रूप से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। सुनील शेट्टी भी इस दौरान लोगों के साथ शामिल हुए।

कार्यक्रम में बोलते हुए सुनील शेट्टी ने यूएई, खासकर दुबई के साथ अपने जुड़ाव को लेकर बात की। उन्होंने दुबई को 'हमारे अपने भारत का ही एक हिस्सा' बताया। अभिनेता ने यूएई और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की मजबूती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों ने कई मुश्किल हालात और संकटों का सामना करते हुए जिस तरह खुद को संभाला है, वह सराहनीय है।

सुनील शेट्टी इससे पहले भी कई मौकों पर भारतीय संस्कृति और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को लेकर गर्व जाहिर कर चुके हैं। उनका मानना है कि भारतीय समुदाय जहां भी रहता है, वहां अपनी मेहनत, संस्कृति और अच्छे काम के जरिए अपनी अलग पहचान बनाता है।

यूएई में भारतीयों की बड़ी आबादी है और दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर भी मजबूत जुड़ाव है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो सुनील शेट्टी हाल ही में एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, परेश रावल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी दिखाई दिए थे।

--आईएएनएस

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