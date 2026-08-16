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सुभाष घई ने पत्नी के बर्थडे पर लिखा खास पोस्ट, कहा- मेरी जिंदगी और मेरे करियर को संवारा

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सुभाष

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर सुभाष घई ने अपनी पत्नी मुक्ता रेहाना घई के लिए जन्मदिन का एक प्यारा सा नोट लिखा। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर में पत्नी के अटूट साथ और योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।

इंस्टाग्राम पर 'ताल' फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा कि वह 60 सालों से उनके साथ खड़ी रही हैं और उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल जिंदगी को संवारने में उनका बड़ा हाथ रहा है। घई ने मुक्ता द्वारा उनके परिवार, दोस्तों और आस-पास के लोगों के प्रति दिखाए गए प्यार और देखभाल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी "उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी" के बावजूद, मुक्ता ने पूरी लगन से सबका ख्याल रखा।

फिल्ममेकर ने लोगों से मिलने वाले प्यार और स्नेह का श्रेय मुक्ता के "प्यारे और पॉजिटिव स्वभाव" को दिया। उन्हें अपने परिवार की लीडर बताते हुए, घई ने उनकी एक खुशमिजाज़ तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "ऐसी महिला को सलाम, जो 60 सालों तक मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रही और जिसने मुझे, मेरी जिंदगी और मेरे करियर को संवारा, वरना मैं गुमनामी में खो गया होता। मेरी उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी के बावजूद, उन्होंने मेरे परिवार, दोस्तों और मेरे लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव बहुत प्यारा और पॉजिटिव है।"

उन्होंने कहा "वह मुक्ता रेहाना घई हैं और आज उनका जन्मदिन है। हम सभी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि वह हमारे परिवार की लीडर हैं, जो सबके लिए प्यार और दयाभाव रखती हैं। हम उनके लंबे, स्वस्थ और खूबसूरत जीवन की कामना करते हैं।"

तस्वीर में सुभाष और मेघना एक साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि सुभाष घई ने 24 अक्टूबर 1970 को मुंबई में मुक्ता घई (जिनका असली नाम रेहाना फारूकी था) से शादी की थी। इस कपल की दो बेटियां हैं - मेघना घई पुरी और मुस्कान घई।

दोनों की पहली मुलाकात 1965 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि सुभाष घई ने अपने मशहूर प्रोडक्शन बैनर 'मुक्ता आर्ट्स' का नाम अपनी पत्नी के नाम पर ही रखा था।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस