सोनम कपूर के बेटे वायु का 4वां बर्थडे, दादी प्रिया आहूजा ने लिखा इमोशनल पोस्ट

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोनम कपूर गुरुवार को बड़े बेटे वायु आहूजा का जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर अभिनेत्री की सास प्रिया आहूजा ने जन्मदिन की जमकर शुभकामनाएं दी।

अभिनेत्री की सास प्रिया आहूजा ने इंस्टाग्राम पर वायु की कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट कीं। इस पोस्ट के जरिए प्रिया ने अपने इमोशन्स जाहिर किए। उन्होंने लिखा, "हमारे प्यारे से वायु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, चार साल की धूप, हंसी, शरारत और जादू जैसी खुशियां। तुमने हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दी है। तुम्हें सबसे प्यारा और सबसे समझदार बच्चा बनते देखना हमारी सबसे बड़ी खुशी है तुम्हारी प्यारी मुस्कान हमेशा खिली रहे, तुम्हारा नन्हा दिल हमेशा प्यार से भरा रहे और तुम्हारी आंखों की वो चमक कभी कम न हो।"

उन्होंने आगे लिखा, "भगवान करे तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों, हंसी और प्यार से भरी रहे। हम तुमसे शब्दों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे छोटे से सितारे। तुम भले ही छोटे हो, पर तुमने हमारे दिल में सबसे बड़ी जगह बना ली है। ढेर सारा प्यार, गले लगाना और दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए।"

बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने मई 2018 में मुंबई में शादी की थी। उनकी शादी में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए थे। शादी के चार साल बाद 20 अगस्त 2022 में कपल ने बेटे वायु का स्वागत किया और 2026 की शुरुआत में, सोनम और आनंद दूसरी बार माता-पिता बने। उनके घर फिर से एक बेटे ने जन्म लिया।

सोनम पिछले काफी समय से अभिनय की दुनिया से दूर हैं लेकिन वे फैशन शो में अक्सर जाती रहती हैं और इन दिनों भी वे कई कार्यक्रमों में गई थीं।

सोनम को 2023 में फिल्म 'ब्लाइंड' में देखा गया था। क्राइम थ्रिलर फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया था। इसमें अभिनेत्री ने एक अंधी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। हालांकि, फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।

इसके साथ ही, अभिनेत्री जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ बिट्टोरा' में नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले होगा। यह फिल्म अनुजा चौहान के एक उपन्यास पर आधारित है, जिसमें दो उभरते राजनेताओं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं।

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