श्रेया बनी दूसरी फाइनलिस्ट, बोली-योगेश की बेवकूफी की वजह से मैं फिनाले तक पहुंच गई

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। वेब रियलिटी शो 'लॉकअप-2' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। कंटेस्टेंट शिवांगी जोशी के बाद श्रेया कालरा दूसरी फाइनलिस्ट बन गई हैं। श्रेया ने शिल्पा के साथ बातचीत में बताया कि सभी कंटेस्टेंट्स द्वारा बार-बार घेर लिए जाने के बाद वे आखिरकार फिनाले में कैसे पहुंच गई।

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शो के लेटेस्ट एपिसोड में, एट रिस्क कंटेस्टेंट्स आकांक्षा चमोला, शिल्पा शिंदे और राम कपूर ने शिवांगी जोशी के बाद श्रेया कालरा को दूसरा फाइनलिस्ट चुना।

श्रेया ने शिल्पा शिंदे के साथ बातचीत के दौरान बताया कि योगेश रावत जैसे रियलिटी शो का अनुभव रखने वाले कंटेस्टेंट्स यह समझने में कैसे चूक गए कि किसी एक पार्टिसिपेंट को अलग-थलग करने से कॉम्पिटिशन में उस व्यक्ति की पोजीशन मजबूत हो सकती है।

श्रेया ने कहा, "मैं समझ सकती हूं कि राम का कोई रियलिटी शो बैकग्राउंड नहीं है, न ही वरुण, लेकिन योगेश को यह नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है? सच में, आपने दो रियलिटी शो किए हैं। सच कहूं, तो अगर मैं उस ग्रुप में होती, तो भी मैं उस व्यक्ति के साथ मर जाती जिसे घेरा जा रहा है। तुम उस इंसान को कोने में रखते रहे और उसे फाइनलिस्ट बना दिया। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वह फिनाले तक पहुंच गई। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं। शुरू में मैं सिर्फ दो हफ्ते रुकना चाहती थी।"

बता दें कि फिनाले अब बस नजदीक ही है, शो में अभी कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी बचे हैं। शो को रितेश और फराह खान होस्ट कर रहे हैं। इस शो में 6 हफ्तों के लिए 14 कैदी, 2 जेलर और 1 लॉक-अप है। नियमों के मुताबिक, कैदियों को खाना, सप्लाई और प्रिविलेज जैसी जरूरतों के लिए जरूरी इन-गेम करेंसी कमाने के लिए टास्क पूरे करने होंगे।

श्रेया कालरा की बात करें, तो वे एक कंटेंट क्रिएटर हैं। साल 2020 में पॉपुलर रियलिटी शो 'रोडीज' में पहली बार वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थीं, जिसमें वे निखिल चिनप्पा की टीम का हिस्सा थीं। हालांकि, श्रेया भले ही किसी भी टेलीविजन का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन उन्होंने कई रियलिटी शो होस्ट कर चुकी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम