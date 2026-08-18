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शाहरुख खान के 'मन्नत' में घुसा 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

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शाहरुख

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का मुंबई स्थित बंगला 'मन्नत' एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, उनके बंगले में दो सांप दिखाई दिए। सांप नजर आते ही बंगले के सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी सावधानी के बाद एक सांप को सुरक्षित पकड़ लिया।

जानकारी के मुताबिक, सांप को सबसे पहले बंगले के गार्ड ने देखा था। उसे देखते ही सुरक्षा को लेकर तुरंत वन विभाग को फोन किया गया। इस पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ सांप रेस्क्यू करने वाले विक्की दुबे भी 'मन्नत' पहुंचे। टीम ने पूरे परिसर में तलाशी ली। इस दौरान एक सांप बंगले के गार्डन में बने शेड के अंदर छिपा हुआ मिला।

विक्की दुबे ने सांप को सावधानी से बाहर निकाला और बताया कि यह करीब आठ फीट लंबा धामण नस्ल का सांप है। धामण को इंडियन रैट स्नेक भी कहा जाता है और यह सांप जहरीला नहीं होता।

हालांकि, रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम की पकड़ में आने से पहले ही दूसरा सांप वहां से निकल गया। उसे पकड़ने के लिए काफी देर तक तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया।

वन विभाग की ओर से यह माना गया कि दूसरा सांप संभवत: बंगले के परिसर से बाहर निकल गया होगा।

बता दें कि 'मन्नत' में इस समय मरम्मत का काम भी चल रहा है। इसी वजह से शाहरुख खान फिलहाल अपने परिवार के साथ बंगले में नहीं रह रहे हैं। वह बांद्रा के एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं।

मुंबई में फिल्मी सितारों के घरों में सांप पहुंचने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' में भी सांप दिखाई दिया था। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाकर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया था।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी