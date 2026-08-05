शिबोप्रसाद मुखर्जी ने फिल्म 'बोहुरूपी: द गोल्डन डाकू' की कास्ट को कहा शुक्रिया, कहा-टीम ने दिल और जान लगा दी

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता शिबोप्रसाद मुखर्जी इन दिनों आगामी फिल्म 'बोहुरूपी: द गोल्डन डाकू' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता ने फिल्म को लेकर बताया कि कैसे चुनाव के कारण उन्हें फिल्म की शूटिंग टालनी पड़ी थी।

Read More

अभिनेता ने बताया, "इस फिल्म में मैं बिक्रम प्रमाणिक के तौर पर लौट रहा हूं, जो इस दुर्गा पूजा में सिनेमाघरों में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। विंडोज प्रोडक्शन की 25वीं सालगिरह के जश्न के तौर पर, यह फिल्म दर्शकों के लिए हमारी दूसरी पेशकश है।"

हाल ही में फिल्म की शूटिंग के दौरान आई चुनौतियों के बारे में अभिनेता ने बात की। उन्होंने बताया, "चुनाव के शेड्यूल की वजह से हमें अपनी शूटिंग टालनी पड़ी थी, और मई की तेज गर्मी में शूटिंग ने टीम के हर सदस्य का इम्तिहान लिया, लेकिन जो काम शुरू में नामुमकिन लग रहा था, वह टीम बोहुरूपी के लगातार डेडिकेशन, पैशन और एकता की वजह से मुमकिन हो गया था।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं दिल से हमारी कास्ट, क्रू और हर टेक्नीशियन का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपना दिल और जान लगा दी। उनके कमिटमेंट ने हर मुश्किल को एक अचीवमेंट में बदल दिया और मैं अब ऑडियंस को यह एक्सपीरियंस करने का इंतजार नहीं कर सकता कि हमने मिलकर क्या बनाया है।"

हाल ही में मेकर्स ने अभिनेता का पहला लुक जारी किया था, जिसमें वे इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं, जो रहस्य, हिम्मत और साजिश में डूबे एक किरदार की ओर इशारा करता है। ब्लॉकबस्टर बोहुरूपी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, सीक्वल फ्रैंचाइज की दुनिया को एक बड़े कैनवस, ज्यादा दांव और रहस्यमयी गोल्डन डाकू के इर्द-गिर्द घूमती एक रोमांचक कहानी के साथ बढ़ाने का वादा करता है।

'बहुरूपी: द गोल्डन डाकू' साल 2024 की सफल फिल्म 'बहुरूपी' का सीक्वल है। इस फिल्म का निर्देशन नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी ने किया है तथा यह विंडोज प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है।

इस फिल्म में शिबोप्रसाद मुखर्जी, कौशानी मुखर्जी, जिसु सेनगुप्ता और सोहिनी सरकार जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम