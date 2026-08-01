सलमान खान ने संजय दत्त के लिए किया खास पोस्ट, त्रिशाला और मान्यता ने भी किया रिएक्ट

मुंबई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने करीबी मित्र और अभिनेता संजय दत्त के साथ बिताए खास पलों को याद करते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसे देख मान्यता और त्रिशाला ने भी रिएक्ट किया।
सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर संजय दत्त के साथ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दोनों एक दूसरे को गले मिलते नजर आ रहे हैं। सलमान ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "हम सभी के बाबा, संजू बाबा अब अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, सारे भगवान इस आदमी को खुश रखें, आई लव यू बाबा।"
सलमान की पोस्ट सभी को काफी पसंद आ रही हैं। संजय दत्त और उनकी बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने अभिनेता की पोस्ट पर इमोजी के जरिए रिएक्ट किया है।
सलमान और संजय दत्त की दोस्ती से आज हर कोई वाकिफ है। दोनों तीन दशकों से ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ है। दोनों ने 1999 में साजन फिल्म में साथ काम किया था। इसके अलावा दोनों एक्टर टीवी शो 'बिग बॉस' सीजन 5 को एक साथ होस्ट करते नजर आए थे।
सलमान ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वे संजय दत्त को अपना बड़ा भाई और एक गाइडिंग इन्फ्लुएंस मानते हैं। कभी-कभी अनबन की अफवाहों के बावजूद दोनों ने बार-बार आपसी सम्मान और प्यार दिखाया है।
सलमान खान की बात करें तो वे जल्द ही देशभक्तिपूर्ण एक्शन ड्रामा फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस (पूर्व में 'बैटल ऑफ गलवान') में नजर आएंगे। इस फिल्म में वे एक फौजी की भूमिका निभा रहे हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण सलमान खान कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी प्रमुख भूमिका में हैं।
यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी की भारत-चीन झड़प से प्रेरित एक युद्ध ड्रामा है। इससे पहले फिल्म का शीर्षक 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी, हालांकि निर्माताओं ने अभी तक कोई सटीक तारीख नहीं बताई है।
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