संचिता उगले मामला : एआईसीडब्ल्यूए की निष्पक्ष जांच की मांग, आंचल खुराना ने इंडस्ट्री के दबाव पर उठाए सवाल

मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)। टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत के मामले पर कई कलाकार एसोसिएशन और इंडस्ट्री से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी और महाराष्ट्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं, अभिनेत्री आंचल खुराना ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इंडस्ट्री में काम के दबाव और मानसिक तनाव को लेकर गंभीर बातें कही हैं।

Read More

एआईसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर और बयान जारी कर यह मांग की है कि संचिता उगले की मौत की गहराई से जांच की जाए।

एआईसीडब्ल्यूए ने आधिकारिक बयान में कहा, ''संचिता उगले की असमय मृत्यु ने उनके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है और पूरी इंडस्ट्री शोक में है। हर जान कीमती है और इस मामले में सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके।''

इसके साथ ही एआईसीडब्ल्यूए ने सरकार से एक और बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा, ''मनोरंजन इंडस्ट्री में लगातार सामने आ रहे आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखते हुए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। यह कमेटी इस बात की जांच करे कि कलाकारों को किस तरह का मानसिक दबाव झेलना पड़ता है और क्या उनके लिए पर्याप्त सहायता प्रणाली मौजूद है या नहीं। कई बार कलाकारों की सुरक्षा, मानसिक स्थिति और काम के माहौल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।''

एआईसीडब्ल्यूए ने बयान में आगे कहा, ''पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें मौतों और आत्महत्या के कारणों पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार परिवार, सहकर्मी और आम लोग जवाब मांगते हैं, लेकिन मामलों में स्पष्टता नहीं मिल पाती। ऐसे में हमारी अपील है कि इस केस में हर सबूत, परिस्थिति और एंगल को गंभीरता से जांचा जाए, ताकि किसी भी तरह की सच्चाई छिपी न रहे।''

इसी बीच, अभिनेत्री आंचल खुराना ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन और दबाव भरी हो सकती है।

टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर संचिता उगले की मौत को क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम के दवाब से जोड़ा। वीडियो में वह कहती है, "कलाकारों को लगातार रिजेक्शन, तुलना और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई बार छोटे-छोटे कारणों से कलाकारों को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। चैनल और प्रोड्यूसर अक्सर सिर्फ टीआरपी और बजट को देखते हैं, जबकि कलाकारों की मानसिक स्थिति पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।"

उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा, ''ऑडिशन और लगातार रिजेक्शन कलाकारों को अंदर से बहुत कमजोर कर देते हैं। हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है और कई बार यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। कई कलाकार इस तनाव को अकेले झेलते हैं और किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते।''

उन्होंने वीडियो में अपील करते हुए कहा, ''अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है, तो उसे अपने परिवार और करीबियों के साथ रहना चाहिए और अकेलेपन से बचना चाहिए। लोग अक्सर मजबूत बने रहने की सलाह देते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कितनी बार मजबूत रहना पड़ता है और कब तक।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम