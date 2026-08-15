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मनोरंजन

एक्टर रोनित बोस रॉय के पेट डॉग मैजिक का निधन, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

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मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता रोनित बोस रॉय ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने पेट डॉग (मैजिक) को याद किया। अभिनेता ने अपनी इस पोस्ट के जरिए बताया कि पेट डॉग उनकी जिंदगी और परिवार को अहम हिस्सा बन गया था।

अभिनेता ने पेट डॉग मैजिक की तस्वीर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 साल साथ रहने के बाद पेट डॉग 'मैजिक' का निधन हो गया। अभिनेता ने मैजिक के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए उसकी शरारतों, नखरों और बिना शर्त वाला प्यार बताया।

अभिनेता ने लिखा, "'आर.आई.पी' लिटिल बेबी। 11 शानदार साल हमारे साथ बिताने के लिए शुक्रिया। घर में अनजान व्यक्ति को अंदर ने आने, सभी नखरों और नाराजगी के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि तुम्हारे आखिरी दिनों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी और मुझे सच में अफसोस है कि मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कर सका।

अभिनेता रोनित बोस रॉय ने आगे लिखा, "काश तुम्हारे पास और ज्यादा समय तक रहने का कोई तरीका होता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब उन तकलीफों से आजाद हो गए हो और एक बेहतर जगह पर पहुंच गए हो।"

उन्होंने आगे कहा कि मैजिक के बिना जिंदगी, बहुत बेकार हो गए है। खासकर बेटे अगस्त्य बोस रॉय और अडोर बोस रॉय के लिए, उन्होंने लिखा, "प्लीज हमें मत भूलना। दूसरी तरफ मिलते हैं।"

अभिनेता इस पोस्ट ने इंडस्ट्री के तमाम लोगों का ध्यान खींचा। कई यूजर्स और अभिनेता के फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी। नील नितिन मुकेश, आर्य राज बब्बर और दिव्या सेठ शाह समेत कई कलाकारों ने प्रतिक्रिया दी।

अभिनेता रोनित बोस रॉय की बात करें, तो वे फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है। उन्होंने एक एक्टर के तौर पर फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। उन्होंने पहली फिल्म 'जान तेरे नाम' में अभिनय कर 'टू स्टेट्स,' 'बॉस,' 'जय लव कुश,' और 'लवयात्री' जैसी फिल्मों में काम किया है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी