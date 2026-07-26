रवीना टंडन के पेट डॉग के साथ खेलती दिखीं दिशा पाटनी, इंटरनेट पर छाया क्यूट वीडियो

मुंबई, 26 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति अपने खास लगाव के लिए भी जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं।

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एक बार फिर रवीना अपने इसी अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, मुंबई एयरपोर्ट पर जब उनकी मुलाकात अभिनेत्री दिशा पाटनी से हुई, तो वह उनसे अपने पालतू डॉगी को मिलवाती हुई नजर आई। दोनों अभिनेत्रियों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में रवीना टंडन अपने पालतू डॉगी के साथ एयरपोर्ट पर नजर आती हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही दिशा पाटनी से उनकी मुलाकात होती है। रवीना मुस्कुराते हुए अपने डॉगी को दिशा से मिलवाती हैं। दिशा भी डॉगी को प्यार से सहलाती हैं और उसके साथ कुछ पल बिताती हैं। इस दौरान दोनों अभिनेत्रियां आपस में बातचीत करती हुई भी दिखाई देती हैं।

एयरपोर्ट लुक की बात करें तो दोनों अभिनेत्रियों ने बेहद सिंपल लुक रखा। रवीना टंडन ब्लैक कलर के को-ऑर्ड सेट में नजर आईं, जिसमें उनका लुक बेहद स्टाइलिश दिखाई दे रहा था। वहीं दिशा पाटनी ने स्लीवलेस ब्लैक टॉप के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना था।

बता दें कि रवीना टंडन लंबे समय से पशु प्रेम के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं।

कुछ समय पहले रवीना ने अपने प्रशंसकों के साथ एक घटना साझा की थी। उन्होंने एयरपोर्ट पर मिले एक लावारिस पिल्ले को बचाया था, जिसका नाम उन्होंने 'भैरव' रखा। इसके बाद उन्होंने उस पिल्ले के लिए एक सुरक्षित और स्थायी घर भी ढूंढ़ा। इस पूरे रेस्क्यू मिशन की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। रवीना हमेशा लोगों से 'एडॉप्ट, डोंट शॉप' यानी जानवरों को खरीदने के बजाय उन्हें गोद लेने की अपील करती रही हैं।

पिछले साल भी रवीना टंडन ने पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने को लेकर अपनी राय खुलकर रखी थी। उन्होंने एयर इंडिया से आग्रह किया था कि वह उन एयरलाइंस से प्रेरणा ले, जो यात्रियों को अपने दो पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने की सुविधा देती हैं। उनका कहना था कि पालतू जानवर परिवार का हिस्सा होते हैं और उनके साथ यात्रा करना आसान बनाया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

पीके/एएस