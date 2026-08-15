राखी गुलजार के जन्मदिन पर जैकी श्रॉफ ने दी खास बधाई, शेयर की पुरानी तस्वीर

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। बंगाली फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली दिग्गज मशहूर अभिनेत्री राखी गुलजार शनिवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस अवसर पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी।

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर राखी गुलजार की पुराने दिनों की तस्वीर पोस्ट की, जब वे इंडस्ट्री में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया करती थीं। जैकी श्रॉफ ने लिखा, "राखी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कार्य और आपसे जुड़ी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवंत रहेंगी।"

अभिनेत्री का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणाघाट में हुआ था। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से 1970 से 1990 के दशक तक हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपनी एक खास पहचान बनाई और पद्म श्री सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। राखी गुलजार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 की बंगाली फिल्म 'वधूवरण' से की थी। इसके बाद राखी ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'जीवन मृत्यु' में बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म की। इस फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गीतकार गुलजार से हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। साल 1973 में दोनों ने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मेघना गुलजार रखा। राखी की गुलजार के साथ ये दूसरी शादी थी, लेकिन उनकी दूसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई।

कहा जाता है कि राखी गुलजार से शादी के दौरान गुलजार साहब ने शर्त रखी थी कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, लेकिन गुलजार से शादी के बाद राखी ने फिर से फिल्में कीं जिसकी वजह से गुलजार को दी हुई शर्त टूट गई और साथ ही में दोनों का रिश्ता भी उसी के साथ खत्म हो गया।

राखी गुलजार की आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री 2003 में आई बंगाली-हिन्दी प्रोजेक्ट 'शुभ मुहूर्त' थी, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था।

अभिनेत्री अब फिल्मों से दूर वह मुंबई के पास पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर शांत जीवन बिताती हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी