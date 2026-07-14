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'रक्तांचल 3' की रिलीज से पहले अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने दर्शकों से की खास अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 14, 2026, 01:55 PM
'रक्तांचल 3' की रिलीज से पहले अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने दर्शकों से की खास अपील

पटना, 14 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा जल्द ही आगामी क्राइम-ड्रामा सीरीज 'रक्तांचल सीजन 3' में अपने मशहूर किरदार 'विजय सिंह' (लल्ला) के रूप में वापसी कर रहे हैं। यह सीरीज पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें उनका यह किरदार माफिया, राजनीति और बदले की गहरी कहानी पर केंद्रित है।

हाल ही में आईएएनएस के साथ बातचीत में उन्होंने सीरीज को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने आईएएनएस के साथ बातचीत में दर्शकों से सीरीज देखने की अपील की। उन्होंने कहा, "जैसे सभी दर्शकों ने अभी तक सीरीज के दो पार्ट को प्यार दिया है, ठीक वैसे ही वे सीजन-3 को भी दें, क्योंकि ये फिल्म उनके अपने बच्चे की कहानी है। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज को देखकर दर्शकों को काफी मजा आएगा। 16 जुलाई को 'रक्तांचल सीजन 3' एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो रही है।"

उन्होंने बताया, "इस सीरीज का निर्देशन रितम श्रीवास्वत ने किया है और लेखन सिद्धार्थ मिश्रा ने किया है। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लेखक और प्रोड्यूसर बिहार से हैं। इसकी शूटिंग लखनऊ और बनारस समेत अलग-अलग लोकेशन पर देखने को मिलेगी।"

अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने बताया कि आने वाले सीजनों की शूटिंग बिहार में हो सकती है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए डायलॉग बोला, " बदला अभी बाकी है।"

क्राइम-ड्रामा सीरीज 'रक्तांचल सीजन 3' की कहानी पिछले सीजन की घटनाओं के चार साल बाद शुरू होगी। यह पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) के 1980 के दशक के माफिया और राजनीति के असल दृश्यों से प्रेरित है। इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के साथ-साथ सत्ता, गैंगवार और कूटनीति का विस्फोटक टकराव देखने को मिलेगा।

क्रांति प्रकाश झा (विजय सिंह) और निकितिन धीर (वसीम खान) के बीच की पुरानी और खूंखार दुश्मनी को मुख्य आकर्षण के रूप में दिखाया गया है। इनके साथ ही माई गिल, करण पटेल, विक्रम कोचर और चितरंजन त्रिपाठी भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी