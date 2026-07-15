राघव जुयाल की आगामी फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का पहला पेपी नंबर आउट

मुंबई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी ने बुधवार को अपना नया गाना 'नाच ले ललरिया' रिलीज कर दिया है। यह गाना आगामी फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का हिस्सा है। यह गाना वाइब्रेंट डांस नंबर है, जो फिल्म की मस्ती, रंग की हल्की-सी झलक दिखाता है।

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लंदन की खूबसूरत और रंगीन सड़कों पर शूट किए गए इस गाने में राघव जुयाल के साथ फिल्म की दूसरी कास्ट भी देखने को मिल रही है। यह गाना पेपी नंबर टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल समेत सभी बड़े ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

गाने को लेकर अमित त्रिवेदी का कहना है कि उन्होंने यह गाना फिल्म की मजेदार अंदाज को देखते हुए बनाया है।

उन्होंने बताया, "हम एक ऐसा गाना बनाना चाहते थे, जिसे सुनकर लोगों को तुरंत उठकर डांस करने का मन करे। क्योंकि भाई तेरा स्टार है एक बहुत ही मजेदार, हल्का-फुल्का एंटरटेनर है, इसलिए म्यूजिक में भी वही एनर्जी दिखानी थी। कुमार के लिरिक्स और जैस्मीन और सुधीर की दमदार आवाज ने इस कंपोजिशन को खूबसूरती से जिंदा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को इस पर डांस करने में उतना ही मजा आएगा जितना हमें इसे बनाने में आया।"

ईस्टवुड पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' 'अजय सिंह' (राघव जुयाल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कर्जे में डूबा हुआ युवक है और उसे पूरा विश्वास है कि वह एक बड़ा बॉलीवुड स्टार है।

फिल्म में राघव जुयाल के अलावा संजय कपूर, निहारिका एनएम, बरखा सिंह, चंदन रॉय सान्याल, विकल्प मेहता, विवान भटेना, निकी अनेजा वालिया, पार्वती ओमानकुट्टन, टीना देसाई, विनीत बीप कुमार, नासर अल अजेह और देव अग्रवाल जैसे कलाकार नजर आएंगे।

विवेक बी. अग्रवाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को सुदीप्तो सरकार और विवेक बी. अग्रवाल ने लिखा है और अवंतिका हरि, सुनील रूपानी, और विवेक बी. अग्रवाल ने इसे प्रोड्यूस किया है। 'भाई तेरा स्टार है' 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम