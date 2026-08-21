ब्लैक टी-शर्ट और सनग्लासेस में दिखीं प्रीति जिंटा, 'वाइब' के लिए दिया हिंट

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री प्रीति जिंटा जल्द ही हाई-स्टेक्स एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' में नजर आएंगी। शुक्रवार को अभिनेत्री ने फिल्म की ओर इशारा करते हुए खास पोस्ट शेयर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह ब्लैक ओवरसाइज्ड टी-शर्ट के साथ चंकी सनग्लासेस पहने नज़र आ रही हैं। तस्वीर में, एक्ट्रेस फोटो के लिए पोज देते हुए लेंस की तरफ देखती हुई दिख रही हैं।

अभिनेत्री ने लिखा, "एक पल थामने के लिए, एक पल सोचने के लिए, जिंदगी जीने के लिए और अब बिल्कुल नए वाइब के साथ डूब रही हूं। टिंग।" कुणाल खेमू द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'वाइब' को कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ड्रेंगो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया जाएगा।

फिल्म में प्रीति जिंटा, कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर (डेब्यू) मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वाइब इस साल 18 सितंबर को ऑडियंस के सामने आएगी। फिल्म की कहानी दो जिगरी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी साधारण जिंदगी एक अप्रत्याशित और हाई-एनर्जी एडवेंचर में बदल जाती है। इस सफर में उनकी दोस्ती और जीने की जिद दोनों इम्तिहान में बदल जाती है।

इसके साथ ही, अभिनेत्री पीरियड ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आ रही हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने को-राइट और डायरेक्ट किया है। फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है।

फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है। यह उन आम लोगों की जिंदगी को दिखाती है जो इस विभाजन से प्रभावित हुए थे। कहानी में एक हिंदू परिवार को दिखाया गया है जो भारत से लाहौर आता है और उन्हें एक हवेली मिलती है जो पहले एक हिंदू परिवार की थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि उस हवेली में एक बुजुर्ग हिंदू महिला अभी भी रह रही है। इसी स्थिति से इंसानी रिश्तों, भावनाओं और संघर्ष की एक गहरी कहानी पेश की जाएगी।

फिल्म 14 अगस्त से सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली और बेहद विवादित प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें सनी देओल ने एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभाया है। इसके अलावा, फिल्म में करण देओल, अली जफर, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

--आईएएनएस

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