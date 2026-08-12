पिता की पहली बरसी पर भावुक हुए विक्रम फडनीस, कहा-डैडी को बहुत याद करता हूं

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर और फैशन डिजाइनर विक्रम फडनीस अपने पिता की पहली बरसी (12 अगस्त) पर काफी भावुक हो गए। उन्होंने अपने पिता को खोने के बारे में एक भावुक नोट शेयर किया और बताया कि उनके पिता की सबसे बड़ी इच्छा उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाते हुए देखने की थी।

फडनीस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं और उस शाम को याद किया जब उनके पिता अस्पताल गए थे और कभी घर वापस नहीं लौटे। उन्होंने कहा कि भले ही एक साल बीत गया है और उन्होंने काम करना और प्रोफेशनल उपलब्धियां हासिल करना जारी रखा है, फिर भी उन्हें अपने अंदर कुछ अधूरापन महसूस होता है और वह अपने 'डैडी' को बहुत याद करते हैं।

उन्होंने लिखा, "12 अगस्त... आज ही के दिन एक साल पहले मैंने अपने पिता को खो दिया था। उस शाम वे अस्पताल गए थे और किसी तरह, कभी घर वापस नहीं आए। मुझे वह शाम आज भी याद है। मुझे वह बेचैनी, वह डर और वह एहसास याद है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था।"

उन्होंने कहा, "कभी-कभी मैं सोचता हूं... क्या मैं इसलिए बेचैन था क्योंकि मैं अपने पिता को खो रहा था या इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं मेरे अंदर का एक हिस्सा पहले से ही जानता था कि उस रात के बाद जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी? एक साल बीत गया है। मैं बड़ा हो गया हूं। मैंने उपलब्धियां हासिल की हैं, कड़ी मेहनत की है आगे बढ़ता रहा हूं... लेकिन फिर भी मेरे अंदर का एक हिस्सा अधूरा महसूस करता है।"

उन्होंने लिखा, "मेरे पिता की बस एक ही इच्छा थी... मुझे अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाते हुए देखना। उन्हें इस सपने पर तब से भरोसा था जब मुझे यह भी नहीं पता था कि इसे कैसे पूरा करना है। और इससे पहले कि वे इसे देख पाते, जिंदगी उन्हें हमसे दूर ले गई।"

"आज, जब मैं अपनी पहली हिंदी फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए मेलबर्न जा रहा हूं, तो मेरा दिल ऐसी भावनाओं से भरा है जिन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उत्साहित हूं, मैं आभारी हूं लेकिन सबसे बढ़कर... काश मेरे पिता यहां होते। काश वे मेरे बगल में बैठ पाते और जान पाते कि जिस सपने पर उन्हें भरोसा था, वह सच हो गया है।"

उन्होंने कहा, "मैंने यह फिल्म अपनी मां के लिए बनाई है। वह इंसान जिसने हर मुश्किल घड़ी में मुझे संभाले रखा, जो मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ी रहीं और जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत कभी कम नहीं होने दी। हर फ़्रेम, हर शब्द, हर संघर्ष, हर बिना सोए गुजरी रात और हर छोटी जीत में मेरे पिता भी शामिल थे।"

उन्होंने लिखा, "यह फिल्म मेरी मां के लिए है। लेकिन यह पल... मेरे पिता के लिए है। उनका सपना, मेरा सफर, हमारी फिल्म। काश आप यहां होते डैडी। मैं आपको इतना याद करता हूं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं।"

विक्रम फडनीस अभी अपनी आने वाली फिल्म 'पल भर के लिए' की तैयारी में जुटे हैं। इस फिल्म में सैयामी खेर, ताहिर राज भसीन, विनीत कुमार सिंह और इश्वक सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसका वर्ल्ड प्रीमियर 'इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026' में होगा।

विक्रम फडनीस का बॉलीवुड से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने 'बीवी नंबर 1', 'मुझसे शादी करोगी', 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड', 'सलाम-ए-इश्क़', 'नमस्ते लंदन', 'गोलमाल रिटर्न्स' और 'दूल्हा मिल गया' जैसी फिल्मों में काम किया है।

उन्होंने 2017 में मराठी फिल्म 'हृदयांतर' से बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में सुबोध भावे और मुक्ता बर्वे ने काम किया था और यह फडनीस का डायरेक्टर के तौर पर कैमरे के पीछे पहला कदम था। इसके बाद 2019 में उन्होंने 'स्माइल प्लीज' फिल्म बनाई।

--आईएएनएस

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