प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका में आतिशबाजी के जश्न की तस्वीरें शेयर कीं

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से फैंस को अमेरिका में 'फोर्थ ऑफ जुलाई' (4 जुलाई) से पहले के सेलिब्रेशन की झलक दिखाई।

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एक्ट्रेस ने रात का नजारा शेयर किया, जिसमें बड़ी कांच की खिड़कियों से आसमान में आतिशबाजी दिखाई दे रही थी। इस क्लिप के साथ उन्होंने लिखा, "4 जुलाई की बधाई," जो अमेरिका के आजादी के दिन (4 जुलाई) के जश्न से जुड़ा है।

प्रियंका और अमेरिका के बीच लंबे समय से जुड़ाव रहा है। बचपन में अभिनेत्री कुछ साल अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के साथ रहीं और भारत लौटने से पहले मैसाचुसेट्स, आयोवा और न्यूयॉर्क के स्कूलों में पढ़ाई की। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में अपनी जगह बनाने के बाद उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा।

अभिनेत्री ने अक्सर कहा कि उन्हें घर पर मिली बड़ी कामयाबी के बावजूद हॉलीवुड में अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी नए कलाकार की तरह कास्टिंग प्रोफेशनल्स के सामने खुद को पेश करना पड़ा, ऑडिशन देने पड़े और काम के लिए खुद को प्रमोट करना पड़ा।

प्रियंका ने यह भी बताया कि वह अपना पोर्टफोलियो साथ रखती थीं और बॉलीवुड में अपनी शोहरत की वजह से किसी खास ट्रीटमेंट की उम्मीद किए बिना इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई।

बता दें कि हॉलीवुड में उनकी यात्रा उनके म्यूजिक करियर से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्हें 2015 में अमेरिकी टीवी सीरीज 'क्वांटिको' में लीड रोल मिला। इस शो के साथ, वह अमेरिकी नेटवर्क ड्रामा में लीड रोल निभाने वाली पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस बनीं।

इसके बाद प्रियंका ने 'बेवॉच', 'द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स', 'सिटाडेल', 'लव अगेन' और 'हेड्स ऑफ स्टेट' जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया।

पर्सनल जिंदगी की बात करें तो प्रियंका ने अमेरिकी सिंगर-एक्टर निक जोनस से शादी की है और दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम मालती मैरी है।

--आईएएनएस

एसडी/डीकेपी