पारंपरिक तमिल लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं मालविका मोहनन, 'इधायम मुरली' में करेंगी खास कैमियो

मुंबई, 15 जुलाई (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री मालविका मोहनन ने बुधवार को आगामी तमिल फिल्म 'इधायम मुरली' शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

Read More

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कई बिहाइंड-द-सीन्स की एक सीरीज पोस्ट की, जिनमें वह पारंपरिक तमिल दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने एक शानदार सिल्क साड़ी पहनी है और साथ में मंदिर के डिजाइन वाली ज्वेलरी (टेम्पल ज्वेलरी), बालों में चमेली (गजरा) और शादी का पारंपरिक श्रृंगार किया हुआ है। साथ ही, वे कौरोले में फहाद के साथ नजर आईं।

पोस्ट शेयर कर अभिनेत्री ने लिखा, "एक प्यारी-सी फिल्म में मजेदार कैमियो करने का मौका मिला। इसमें मुझे सबसे मजा तमिल दुल्हन के रूप में सजने-सवरने में लगा। पल्लवी के मास्टर के बाद यह पहली बार था, जब मुझे किसी फिल्म के लिए तैयार किया गया, और साथ ही ये खूबसूरत लुक बहुत प्यारा अनुभव था। फाफा के साथ एक मज़ेदार सीन करना। हम सालों से दोस्त हैं और साथ में करने के लिए सही फिल्म ढूंढने के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अभी के लिए यह कैमियो ही काफी होगा, मुझे लगता है। 'इधायम मुरली' के यंग, ​​मज़ेदार क्रू के साथ काम करना पूरी तरह से कॉलेज में वापस आने जैसी एनर्जी जैसा लगा।"

एक्ट्रेस ने बताया कि वह और फहाद सालों से अच्छे दोस्त हैं और अक्सर सही प्रोजेक्ट पर साथ काम करने पर चर्चा करते थे। एक्ट्रेस ने बताया कि स्पेशल कैमियो ने उन्हें आखिरकार स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका दिया, जबकि साथ में पूरी फिल्म अभी बाकी है।

मालविका मोहनन तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं। 2013 में मलयालम फिल्म ‘पट्टम पोले’ से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने ‘पेट्टा’, ‘मास्टर’, ‘मारन’ और ‘थंगालान’ जैसी फिल्मों के साथ तमिल सिनेमा में भी कामयाबी से काम किया।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम