ब्रेस्ट कैंसर ने बदली पंकज भदौरिया की जिंदगी, बोलीं- 'अब हर दिन आभार और खुशी से जीना चुनती हूं'

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। मास्टरशेफ इंडिया की पहली विजेता और मशहूर सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया इन दिनों जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस खबर के सामने आने के बाद उनके चाहने वालों ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ की थी। अब पंकज ने सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट शेयर कर अपनी सेहत और इस पूरे सफर के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने महिलाओं से चेकअप को नजरअंदाज न करने की अपील भी की।

पंकज ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर के ऊपर लिखा है, ''कैंसर ने मेरे शरीर की परीक्षा ली, लेकिन यह मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सका। अब मैं मकसद के साथ जीती हूं।''

तस्वीर के साथ पंकज ने कैप्शन में लिखा, ''कैंसर मेरी कहानी का एक चैप्टर बन गया है, लेकिन यह मेरी पूरी कहानी कभी नहीं होगा। इस सफर ने मेरे शरीर को परखा, लेकिन साथ ही मुझे मजबूत भी किया और जिंदगी का एक नया मकसद भी दिया।''

पंकज ने आगे लिखा, ''जैसे-जैसे मैं ठीक होने की ओर बढ़ रही हूं, मैं हर दिन को ज्यादा आभार, हिम्मत और खुशी के साथ जीना चाहती हूं।''

अपनी पोस्ट में पंकज ने महिलाओं से खास अपील भी की। पंकज ने महिलाओं से कहा कि वे नियमित तौर पर अपना चेकअप कराती रहें। बीमारी का जल्दी पता चल जाना बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है।

बता दें कि कुछ समय पहले पंकज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और अस्पताल से तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। उनके कई मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं और इस मुश्किल समय में उन्हें लोगों के प्यार और दुआओं की जरूरत है।

पंकज भदौरिया लखनऊ के एक स्कूल में करीब 16 साल तक अंग्रेजी की टीचर रही थीं। पढ़ाना उनका पेशा था, लेकिन खाना बनाना उनका जुनून था। साल 2010 में जब भारत में पहली बार 'मास्टरशेफ इंडिया' शुरू हुआ, तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी नौकरी को लेकर था। शो में जाने के लिए उन्हें अपनी 16 साल पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ी।

यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। उस समय कई लोगों ने उनसे कहा कि एक टीवी शो के लिए इतनी पुरानी नौकरी छोड़ना सही नहीं है। उन्हें यह तक कहा गया कि अगर शो में कामयाबी नहीं मिली तो वह आगे क्या करेंगी। लेकिन पंकज ने अपने सपने पर भरोसा किया और मुंबई पहुंच गईं। वहां वह 'मास्टरशेफ इंडिया' के पहले सीजन के कंटेस्टेंट्स में शामिल हुईं और आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

इस जीत के साथ पंकज देश की पहली 'मास्टरशेफ इंडिया' विजेता बनीं। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कई कुकिंग शोज किए और अपनी अलग पहचान बनाई। 'पंकज का जायका', 'किफायती किचन', '3 कोर्स विद पंकज' और 'रसोई से पंकज भदौरिया के साथ' जैसे कार्यक्रमों के जरिए वह घर-घर तक पहुंचीं। उन्होंने कुकिंग से जुड़ी किताबें भी लिखीं और नए लोगों को खाना बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए अपना कुकिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किया।

--आईएएनएस

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