'पहले पैसा देना, बाकी चीजें बाद में', काजल राघवानी ने बप्पा से की प्रार्थना

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री काजल राघवानी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनेत्री ने बुधवार को एक खास पोस्ट शेयर की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसके जरिए उन्होंने अपने दिल की बात बयां करते हुए लिखा, "बप्पा, अगला जन्म देना होगा तो, सबसे पहले पैसा देना, बाकी चीजें बाद में देना। क्योंकि जहां पैसा वहां सब सुनते है और अच्छा भी कहते है। जहां नहीं वहां तकलीफ ही तकलीफ होती हैं। साथ ही, उन तमाम लोगों को भी खूब सारा पैसा देना जो बस पैसा न होने के कारण आज भी अपने न्याय के लिए सालों से अदालत की चौखट पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। चाहे लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के की तरफ से।"

काजल की पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और कई यूजर्स कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बता दें कि अभिनेत्री ने हाल ही में रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' और उनके पुराने रिश्तों से जुड़े विवादों और इंडस्ट्री में हुए फेवरेटिज्म को लेकर खुलकर बात की, जिसके बाद विवाद बढ़ता दिख रहा है। उन्होंने शो के दौरान पवन सिंह पर शूटिंग में जबरदस्ती किसिंग सीन करवाने का आरोप लगाया, और बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर धोखा, मारपीट व धमकी देने जैसे गंभीर दावे किए। साथ ही उन्होंने निरहुआ व आम्रपाली दुबे पर भी तीखे बयान दिए हैं।

शो के दौरान काजल ने आम्रपाली से डायरेक्ट सवाल किया था कि क्या आम्रपाली उनसे असहज महसूस करती हैं। साथ ही, काजल ने निरहुआ के एक पुराने बयान को लेकर निशाना साधा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर बात की थी। काजल ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, वह दूसरों को क्या इज्जत देगा।

काजल ने यह भी दावा किया कि निरहुआ के चलते उन्हें फिल्मों से हटाया गया, जिसके बाद आम्रपाली और निरहुआ ने भी पलटवार करते हुए उनके बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अभी हाल -फिलहाल में भोजपुरी इंडस्ट्री में ये मुद्दा गरमाया हुआ है।

--आईएएनएस

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