February OTT Releases : फरवरी के तीसरे हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देंगी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी ये शानदार फिल्में और सीरीज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Feb 16, 2026, 04:30 AM
फरवरी के तीसरे हफ्ते ओटीटी पर दस्तक देंगी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी ये शानदार फिल्में और सीरीज

मुंबई: सिनेमाघरों से ज्यादा ओटीटी पर मनोरंजन खोजने वाले दर्शकों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फरवरी सस्पेंस और थ्रिलर से भरा महीना रहा है।

महीने के तीसरे हफ्ते (19-20 फरवरी) ऐसी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हम आपके लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों की शानदार फिल्मों और सीरीज की जानकारी लेकर आए हैं।

दो सीजन की शानदार सक्सेस के बाद ओटीटी पर 'द नाइट एजेंट' तीसरे सीजन के साथ लौट रही है। सीरीज एक्शन और थ्रिलर से भरी है, जिसे दर्शक 19 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। सीरीज की कहानी को सीजन-2 से कनेक्ट करते हुए नाइट एजेंट पीटर सदरलैंड एक बार फिर विस्फोटक एक्शन के साथ नए मिशन पर लौटते दिखेंगे।

एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होने वाली 'द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी सीजन 2’ दर्शकों की फेवरेट सीरीज रही है। इसके पहले पार्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अब सीजन में हन्ना और उसकी सौतेली बेटी की कहानी से स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। सीरीज 20 फरवरी को रिलीज होगी। सीरीज में पहले सीजन में काम कर चुके जेनिफर गार्नर, एंगौरी राइस, निकोलज कोस्टर-वाल्डौ और डेविड मोर्स दोबारा देखने को मिलेंगे और साथ ही कुछ नए कलाकारों की एंट्री होगी।

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ओटीटी पर 19 फरवरी को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म को 5 फरवरी को अमेजन प्राइम पर रेंट पर रिलीज किया गया था, जिसमें 349 का भुगतान करने के बाद भी देखा जा सकता था, लेकिन 19 फरवरी से फिल्म को सब्सक्राइबर्स आसानी से देख पाएंगे। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

19 फरवरी से नेटफ्लिक्स ‘द स्वीडिश कनेक्शन’ भी रिलीज होगी, जोकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वीडिश विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी गोस्टा एंगज़ेल की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसमें नौकरशाही में काम करने वाला एक शख्स हजारों यहूदियों को बचाने का काम करता है।

महीने के आखिर में आती है ‘56 डेज़’। 8-एपिसोड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 28 फरवरी को ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा। सीरीज कैथरीन रयान हॉवर्ड के उपन्यास पर बेस्ड है जिसमें एक ऐसे कपल की कहानी दिखाई गई है, जो कोविड के दौरान लॉकडाउन में साथ रहते हैं और दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन मोहब्बत की कहानी मर्डर की कहानी में तब्दील हो जाती है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

 

