नए रोमांटिक ट्रैक 'दिलदारा' के साथ लौटे शान, दीदार कौर संग गाया रोमांटिक ट्रैक

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। करीब डेढ़ दशक से हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक रोमांटिक और यादगार गाने देने वाले 'गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया' शान इस बार नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सिंगर दीदार कौर के साथ मिलकर एक नया गाना 'दिलदारा' रिलीज किया है। यह गाना प्यार, मस्ती और खूबसूरत यादों से भरा एक सफर है। गाने को थाईलैंड के लोकेशन्स पर फिल्माया गया है। रिलीज होते ही गाना सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

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शान ने गाने के बारे में बात करते हुए कहा, ''मैं चाहता था कि ये गाना सुनने में एकदम नजदीकी और सच्चा लगे, जैसे दो लोग एक-दूसरे की मौजूदगी में पूरी तरह खो गए हों। लोगों को सुनते वक्त ऐसा एहसास हो कि आप भी किसी अपने के बहुत करीब हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसे गाने कम बन रहे हैं जो बिना शोर-शराबे के सीधे दिल तक पहुंचें।''

गाने के मायने समझाते हुए शान ने कहा, ''दिलदारा एक ऐसे प्यार के बारे में है जो धीरे-धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ऐसा प्यार जो शोर नहीं करता लेकिन आपकी हर सोच में शामिल हो जाता है। सुबह उठते ही, रात को सोते वक्त, हर छोटी-बड़ी बात में वही शख्स याद आता है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस गाने में अपनी कहानी का कोई न कोई हिस्सा जरूर ढूंढ निकालेंगे।''

गाने का वीडियो थाईलैंड में शूट किया गया है। वीडियो में थाईलैंड के खूबसूरत समंदर के किनारे, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और हरे-भरे नजारे दिखाए गए हैं। पूरा ट्रैक एक ट्रैवल रोमांस की तरह है।

इस गाने में शान के साथ पहली बार दीदार कौर ने आवाज़ दी है। दीदार के लिए ये अनुभव बेहद खास रहा। उन्होंने कहा, ''गाने में एक बहुत प्यारी सी एनर्जी है। ये गाना इमोशनल भी है और रोमांटिक भी। शान के साथ काम करना मेरे करियर का सबसे यादगार पल रहा।''

उन्होंने कहा, ''शान के साथ पहली बार कोलैब करना मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो इंडस्ट्री के इतने सीनियर और टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि लोग इस गाने को सुनकर मुस्कुराएंगे, इसके साथ गाएंगे और इसमें अपनी लव स्टोरी ढूंढ पाएंगे।'

'दिलदारा' अब सभी बड़े ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स स्पॉटिफाई, जियोसावन, गाना और एप्पल म्यूजिक पर उपलब्ध है। इसके अलावा गाने का ऑफिशियल वीडियो टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज कर दिया गया है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम