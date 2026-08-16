शेखर कपूर ने बताया कि उनकी बेटी कावेरी 'मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन' के लिए क्यों देना चाहती थीं स्क्रीन टेस्ट

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर शेखर कपूर ने बताया है कि उनकी बेटी कावेरी ने उनकी आने वाली फिल्म "मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन" में एक्टिंग करने के लिए हामी भरने से पहले स्क्रीन टेस्ट देने पर जोर क्यों दिया।

इंस्टाग्राम पर अपनी हालिया पोस्ट में, कपूर ने कहा कि कावेरी सिर्फ अपने पिता के जरिए "लॉन्च" नहीं होना चाहती थीं और रोल लेने से पहले ऑडिशन प्रोसेस के जरिए खुद को साबित करना चाहती थीं।

शेखर ने बताया कि कावेरी आखिरकार रोल करने के लिए मान गईं, लेकिन उन्होंने पहले स्क्रीन टेस्ट देने पर ज़ोर दिया, क्योंकि वह सिर्फ़ अपने पिता के जरिए "लॉन्च" नहीं होना चाहती थीं।

यह कहानी शेयर करते हुए कपूर ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले कावेरी से पूछा था कि क्या वह उनकी फिल्म में एक्टिंग करने के बारे में सोचेंगी। हालांकि, उन्होंने शुरू में मना कर दिया और बताया कि वह पहले से ही एक सिंगर और गीतकार के तौर पर म्यूजिक में काम कर रही हैं और एक कवयित्री के तौर पर भी काम कर रही हैं और उनकी कविताओं की एक किताब भी पब्लिश होने वाली है।

कावेरी की तस्वीर पोस्ट करते हुए शेखर ने लिखा, ".. और जब मैंने कावेरी से .. कुछ समय पहले .. पूछा कि क्या वह मेरी फिल्म में एक्टिंग करने के बारे में सोचेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया .. क्योंकि वह पहले से ही एक गायक/गीतकार हैं .. और एक कवयित्री भी हैं जिनकी कविताओं की किताब पब्लिश होने वाली है .. लेकिन आखिरकार वह मान गईं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि वह ऐसा तभी करेंगी जब मैं उनके साथ स्क्रीन टेस्ट करूंगा .. क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उन्हें सिर्फ उनके पिता "लॉन्च" करें।"

उन्होंने कहा, "आखिरकार वह मेरी अगली फिल्म 'मासूम-द नेक्स्ट जेनरेशन' में रोल करने के लिए मान गईं .. इस फिल्म को ए.आर. रहमान (जाहिर है, वह म्यूजिक भी दे रहे हैं) और मैं मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं .. इसमें शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन, जुगल हंसराज .. और जाहिर है कावेरी भी हैं।"

उन्होंने कहा, "यह फिल्म 'घर' के बारे में है। क्या 'घर' सिर्फ चार दीवारें हैं? या यह कोई एहसास है... क्या घर कोई याद है या कोई चाहत? क्या यह हमारे माता-पिता या दादा-दादी की सुकून देने वाली गोद में वापस जाने की यादें और चाहत है? हममें से बहुत से लोगों ने 'घर' छोड़ दिया है, हम कई तरह से प्रवासी हैं और फिर भी 'घर' की चाहत रखते हैं। यह फिल्म परिवार, प्यार, चाहत और घर के बारे में है।"

शेखर कपूर की आने वाली स्पिरिचुअल सीक्वल फिल्म "मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन" में कावेरी कपूर 'टिया' नाम का अहम किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं और ए.आर. रहमान इसके को-प्रोड्यूसर हैं, साथ ही वे इसका म्यूजिक भी बना रहे हैं। फिल्म में कई बड़े कलाकार हैं, जिनमें शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह जैसे अनुभवी एक्टर्स के साथ-साथ मनोज बाजपेयी और नित्या मेनन भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस