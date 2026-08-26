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कुकू कोहली के निधन से टूटीं मधु, बोलीं- एक फोन कॉल ने मुझे रातोंरात स्टार बना दिया था

The HawkT
The Hawk·
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कुकू

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक-निर्माता कुकू कोहली का निधन बुधवार को 77 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। अभिनेत्री मधु ने आईएएनएस के साथ हालिया बातचीत में निर्देशक के निधन की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं।

अभिनेत्री ने बताया कि एक साल से भी कम समय पहले निर्देशक के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तब वह बिल्कुल स्वस्थ और खुश थे। साथ ही अभिनेत्री ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि निर्देशक की एक कॉल ने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया था।

उन्होंने कहा, "हे भगवान, मैंने अभी सुना कि उनका निधन हो गया है। मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा है कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। एक साल से भी कम समय पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और वह बिल्कुल स्वस्थ और खुश थे। इतने सालों बाद मैं उनसे दोबारा जुड़ी थी और हमने इस बारे में बात की थी कि हम पहली बार कैसे मिले थे और उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। जिंदगी बहुत अनिश्चित है और मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "कुकू जी के उस एक फोन कॉल ने मुझे स्टार बना दिया। मैं एक आम लड़की से रातोंरात स्टार बन गई, क्योंकि एक शाम मुझे उनका फोन आया था। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति मिले।"

दरअसल, अभिनेत्री मधु ने 1991 की एक्शन-रोमांस 'फूल और कांटे' में फिल्ममेकर कुकू कोहली के साथ काम किया था, जिससे उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ। फिल्म में उन्होंने पूजा का रोल किया था, जो अजय देवगन के कैरेक्टर की फीमेल लीड और लव इंटरेस्ट थी। यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर बड़ी सक्सेसफुल रही और अजय देवगन का हिंदी सिनेमा में डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ।

इस फिल्म में अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी और जगदीप भी थे। कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खबर को इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने कन्फर्म किया था।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम