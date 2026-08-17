शिल्पा शेट्टी का 'योग चैलेंज', फैंस को करके दिखाए लगातार कई मुश्किल योगासन

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस और योग के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट और योग से जुड़े वीडियो शेयर करती रहती हैं और फैंस को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अब शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कई मुश्किल योगासनों को एक के बाद एक करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में उनकी बॉडी बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल का शानदार तालमेल दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ उन्होंने इसके फायदे और जरूरी सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया है। वीडियो में वह अलग-अलग योगासनों को तेजी से करती दिखाई दे रही हैं। इसमें नवासन, सर्वांगासन, बकासन और मलासन जैसे आसन शामिल हैं। वीडियो में एक आसन से दूसरे आसन में जाने के दौरान उनके शरीर का बैलेंस और कंट्रोल साफ नजर आता है।

वीडियो के साथ शिल्पा ने फैंस को सीधे चैलेंज भी दिया। उन्होंने कैप्शन लिखा, ''योग चैलेंज के लिए तैयार हैं? इसे ट्राई करें।'' इसके साथ उन्होंने इस फ्लो को लेकर जरूरी जानकारी भी दी।

शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, ''यह डायनामिक योग फ्लो शरीर के कोर यानी पेट और उसके आसपास की मांसपेशियों पर काम करता है। इसके साथ ही यह बैलेंस, हिप मोबिलिटी और पूरे शरीर की अवेयरनेस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक आसन से दूसरे आसन में लगातार बदलाव के दौरान सांस पर कंट्रोल, शरीर का तालमेल और एकाग्रता भी जरूरी होती है। यह सिर्फ शरीर को मोड़ने या अलग-अलग पोज देने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसमें शरीर और दिमाग दोनों का तालमेल चाहिए।''

उन्होंने आगे लिखा, ''इस फ्लो से पेट की मांसपेशियों के साथ-साथ कलाई, कंधे और बाहों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बेहतर कोर स्टेबिलिटी, बैलेंस और सर्कुलेशन के लिए भी यह फायदेमंद होता है। योग सिर्फ वजन कम करने या फिट दिखने का जरिया नहीं है, बल्कि शरीर के कंट्रोल और मानसिक एकाग्रता के लिए भी जरूरी है।''

शिल्पा ने इस पोस्ट में एक जरूरी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा, ''जो लोग योग में शुरुआती दौर हैं, उन्हें इस फ्लो को ट्राई नहीं करना चाहिए। इन आसनों के बीच सही तरीके से बदलाव के लिए ताकत, कंट्रोल, सही टाइमिंग और शरीर का सही अलाइनमेंट जरूरी है। ऐसे में बिना तैयारी इसे करने की कोशिश परेशानी पैदा कर सकती है।''

शिल्पा ने कुछ खास परिस्थितियों में भी इस फ्लो से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ''अगर किसी को गर्दन या सर्वाइकल की चोट, पीठ दर्द या इन्वर्जन करने में परेशानी है, तो वह इसे न करें। हाई ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा, वर्टिगो, प्रेग्नेंसी, हर्निया, हाल में हुई पेट की सर्जरी या कलाई और कंधे की चोट या समस्या वाले लोगों को भी इस योग के अभ्यास से बचना चाहिए।''

--आईएएनएस

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