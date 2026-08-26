मल्टी-जेनरेशनल कॉमेडी सीरीज 'चुंबक' का ट्रेलर लॉन्च, हेली शाह ने शेयर किया अपना अनुभव

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक आतिश कपाड़िया की मल्टी-जेनरेशनल कॉमेडी वेब सीरीज 'चुंबक' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज कर दिया है। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान सीरीज की पूरी टीम ने निर्देशक आतिश कपाड़िया के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया।

अभिनेत्री हेली शाह ने बताया कि उन्होंने इस सीरीज के जरिए पहली बार कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा है। हेली शाह का कहना है कि निर्देशक की मदद से ही वे इस सीरीज में काम कर पाई हैं।

उन्होंने कहा, "मैं पहली बार कॉमेडी कर रही हूं, इससे पहले मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है। सच कहूं तो मैं बहुत नर्वस थी और घबरा रही थी कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं लेकिन आतिश सर को मुझ पर भरोसा था कि मैं ये कर सकती हूं। उन्होंने मुझमें वो चमक देखी, मैं तो सेट पर सब कुछ छोड़कर गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या करूंगी।

अभिनेत्री ने बताया कि निर्देशक ने उनको खुद को पहचानने में मदद की। उन्होंने कहा, "सर ने एक एक्टर के तौर पर मुझे खुद को पहचानने में मदद की, मुझे नहीं पता था कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूं। मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूं। आखिरी दिन भी मैंने सर से कहा था कि ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने कुछ नया किया है और उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया।"

देवन भोजानी ने बताया कि यह सीरीज वे समीक्षकों द्वारा सराही गई गुजराती फिल्म 'ढक्करो' के बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब मैं किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होता हूं, तो अपने आपको उस किरदार के अंदर रिवॉल्व कर देता हूं और शूटिंग खत्म होने के बाद किरदार से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करता हूं। फिर जब चुम्मबक की बारी आई तो इसमें सोने में सुहागा हो गया। जेडी और आतिश सर की फिल्म में मुझे काम करके बहुत मजा आया।"

अभिनेता सुमित व्यास ने बताया कि पहले सीरीज में उन्हें सुमित राघवन का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरा रोल किया क्योंकि उन्हें लगा कि वह सुमीत राघवन का रोल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, "मैं जेडी सर और आतीश कपाड़िया का बहुत बड़ा फैन हूं, तो जब इन्होंने पहली बार मुझे बुलाया, तो मैंने जाकर बस यही बोला कि मुझे बस आपके साथ काम करना है। मेरा मानना है कि इनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सच कहूं, तो मुझे काम करके बहुत मजा आया। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि क्या काम होगा बल्कि मुझे ये लगता था कि बस काम करना है। इस फिल्म में जो मैं किरदार कर रहा हूं वो मेरे दिल के बेहद करीब है। हालांकि, पहले मुझे कोई दूसरा किरदार मिल रहा था, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये मैं नहीं कर सकता है और वो किरदार किसी और दे दिया गया।"

--आईएएनएस

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