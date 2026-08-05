'मोधा राथिरी' के मेकर्स ने चेतन और बक्स का पहला लुक जारी किया, बताए किरदारों के नाम

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक राजा करुप्पासामी की आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मोधा राथिरी' के मेकर्स ने बुधवार को एक्टर चेतन और बक्स के निभाए गए कैरेक्टर्स के नाम और लुक्स जारी कर दिया है।

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मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेता चेतन के किरदार को सभी से रूबरू करवाते हुए लिखा, "भगवान के सबसे करीबी पड़ोसी। मिलिए चेतन से 'पूसारी' के रूप में।"

इसी के साथ ही, मेकर्स ने बक्स के किरदार को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए लिखा, "चेतावनी: आगे खतरा है! मिलिए बक्स से 'सरवनन चितप्पा' के रूप में।"

ग्रामीण परिवेश पर आधारित तमिल कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मोधा राथिरी' का निर्देशन राजा करुप्पासामी ने किया है। फिल्म में ऋषिकांत और अनिश्मा अनिलकुमार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऋषिकांत और अनिश्मा अनिलकुमार के अलावा, फिल्म में चेतन, ए. वेंकटेश, बक्स, अब्दुल ली, शैली किशोर, संगीता बालन, बनुप्रिया, सुमित्रा देवी एल., वर्षिनी करमेघम, कार्तिकेयन, वेलन और कौशिक कबीलन जैसे एक्टर भी हैं।

मेकर्स ने पहले ही बता दिया था कि फिल्म में अनिष्मा मुथुसेल्वी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जबकि एक्टर ऋषिकांत मारुथनायगम नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यह फिल्म दो ऐसे अजनबी लोगों की कहानी है, जिनकी शादी कराई जाती है। इसके बाद उनकी शादी की पहली रात अजीबोगरीब कॉमेडी, गलतफहमियों और मजेदार मोड़ों से भर जाती है।

फिल्म की यूनिट के करीबी सोर्स ने पहले आईएएनएस को बताया था कि मोधा रथिरी एक आम गांव की शादी के बारे में होगी, जो मजेदार गलतफहमियों, अचानक आए ट्विस्ट और दिल को छू लेने वाले इमोशंस के एक अनोखे रोलरकोस्टर में बदल जाती है।

सूत्रों का कहना था कि पूरी फिल्म की कहानी एक ही रात में सेट की गई है और इसमें एक के बाद एक सरप्राइज आते रहेंगे, जिससे हंसी लगातार बनी रहेगी।इस फिल्म से ऋषिकांत बतौर हीरो डेब्यू कर रहे हैं। वहीं फिल्म की फीमेल लीड अनिष्मा अनिलकुमार निभा रही हैं, जिन्हें 'सिरई' और 'यूथ' में उनके शानदार अभिनय के लिए खूब सराहा गया था।

यह फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम