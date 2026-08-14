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रक्षान की नई फिल्म का टाइटल होगा 'मैरी गोल्ड', 31 साल बाद साथ नजर आएंगे प्रभु और सुकन्या

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रक्षान

चेन्नई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मेकर्स ने डायरेक्टर प्रियन राजेंद्रन की आने वाली एक्शन-एंटरटेनर फिल्म का टाइटल 'मैरी गोल्ड' रखा है। एक्टर रक्षान इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगे।

इस फिल्म को मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'ट्राइडेंट आर्ट्स' बना रहा है। इसके प्रोड्यूसर आर. रविंद्रन हैं और सुदर्शन इसके को-प्रोड्यूसर हैं। यह 'ट्राइडेंट आर्ट्स' की 21वीं फिल्म है।

फिल्म यूनिट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एक्ट्रेस नम्रिता इस फिल्म में फीमेल लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के बैकग्राउंड पर आधारित होगी।

इस आने वाले प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि इसमें पॉपुलर ऑनस्क्रीन जोड़ी प्रभु और सुकन्या 31 साल बाद फिर से साथ नजर आएंगे। यह जोड़ी पहले 'सेंथामिज पाट्टू', 'चिन्ना मप्पिल्लई' और 'मिस्टर मद्रास' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी है।

सूत्रों का कहना है कि 'मैरी गोल्ड' एक दिलचस्प और तेज रफ्तार कहानी होगी। दक्षिणी तमिलनाडु में सेट इस फिल्म की कहानी तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के किरदारों के बीच दिलचस्प दुश्मनी और उनके अलग-अलग लाइफस्टाइल के इर्द-गिर्द घूमेगी।

उन्होंने बताया कि 'मैरी गोल्ड' असल में एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। साथ ही, यूनिट फिल्म की शूटिंग तेजी से करने की योजना बना रही है।

रक्षान, नम्रिता, प्रभु और सुकन्या के अलावा, फिल्म में कई कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अहम भूमिकाओं में होंगे, जिनमें सिंगमपुली, वदिवुक्करासी, ईमान अन्नाची, विवेक प्रसन्ना, स्टालिन और वदिवेल मुरुगन शामिल हैं।

टेक्निकल पक्ष की बात करें तो फिल्म की सिनेमैटोग्राफी मल्लिकार्जुन करेंगे और संगीत तमिल इंडस्ट्री के सबसे होनहार म्यूजिक कंपोजर्स में से एक, सिद्धू कुमार देंगे। फिल्म की एडिटिंग आर. निर्मल करेंगे और आर्ट डायरेक्शन जी. दुरई राज करेंगे।

फिल्म में डांस कोरियोग्राफी दीपू एम करेंगे, जबकि स्टंट कोरियोग्राफी अभिषेक श्रीनिवासन करेंगे। संजय विजयराघवन इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर की भूमिका निभाएंगे।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी