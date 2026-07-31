मेरा मानना ​​है कि दर्शक फिल्म 'लुप्त' के जरिए सस्पेंस का मजा लेंगे : करण आनंद

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता करण आनंद इन दिनों सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'लुप्त' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता का कहना है कि यह फिल्म इंसानी भावनाओं, छिपे हुए डर और अतीत की अनसुलझी घटनाओं के असर को दिखाती है।
उन्होंने कहा, "लुप्त एक सच्ची कहानी से प्रेरित है और इसकी खासियत कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। जब किसी कहानी की जड़ें असल जिंदगी की घटनाओं से जुड़ती है, तो डर और भावनाएं ज्यादा समान लगती हैं। यह फिल्म सिर्फ सुपरनैचुरल अनुभवों के बारे में नहीं है बल्कि इंसानी भावनाओं, छिपे हुए डर और अतीत की अनसुलझी घटनाओं के असर को भी दिखाती है।"
उन्होंने आगे कहा, 'लुप्त' का हिस्सा बनना एक यादगार अनुभवों में से एक था। मुझे बहुत टैलेंटेड और काबिल कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला और हर किरदार में मिस्ट्री और लेयर जोड़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि यह फिल्म अब वेव्स ओटीटी पर आ रही है, जिस वजह से इससे दर्शक ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकेंगे। मेरा मानना है कि दर्शक सस्पेंस का मजा लेंगे, इमोशंस से जुड़ेंगे और आखिर तक आगे क्या होता है, यह जानने को उत्सुक रहेंगे।"
प्रभुराज के डायरेक्शन में बनी इस आने वाली थ्रिलर में जावेद जाफरी, विजय राज, करण आनंद, मीनाक्षी दीक्षित, ऋषभ चड्ढा और निकी अनेजा वालिया जैसे दमदार कलाकार हैं। असल जीवन की घटनाओं से प्रेरित, 'लुप्त' दर्शकों को एक रहस्यमयी और बेचैन करने वाली यात्रा पर ले जाती है जहां एक परिवार की आम सी लगने वाली यात्रा एक डरावने अनुभव में बदल जाती है। जैसे-जैसे अजीब और अनसुलझी घटनाएं सामने आने लगती हैं, अतीत के छिपे हुए राज धीरे-धीरे सामने आते हैं, जिससे असलियत, डर और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। एक सच्ची कहानी से प्रेरित 'लुप्त' 31 जुलाई से वेव्स ओटीटी पर स्ट्रीम होगी।
हालांकि, फिल्म को साल 2018 में सिनेमा रिलीज किया जा चुका है लेकिन ओटीटी पर इसे अब रिलीज किया जा रहा है।
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