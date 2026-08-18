सपने की दौड़ में छोड़ा माता-पिता का साथ, अब भी अपराध-बोध और गहरा पछतावा होता है: मनोज बाजपेयी

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर मनोज बाजपेयी ने एक बार उस भारी अपराध-बोध के बारे में बात की थी, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में महसूस किया था।

फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ उनकी बातचीत का एक पुराना क्लिप इंटरनेट पर फिर से सामने आया है, जिसमें वह अपने माता-पिता का साथ छोड़ने के पछतावे के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं।

उन्होंने वीडियो में कहा, "मैंने सबसे बड़ी चीज जो छोड़ी, और आप इससे बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे, वह थी अपने माता-पिता का साथ, खासकर अपनी मां का साथ। इन पूरे 20 सालों में मैंने उनके साथ कभी भी 10 दिन से ज्यादा समय नहीं बिताया। मेरे मन में अब भी एक अजीब तरह का पछतावा है कि अपने सपने को पूरा करने की दौड़ में मैंने अपने माता-पिता का साथ छोड़ दिया। जब मैंने अपने माता-पिता को स्क्रीन अवॉर्ड के लिए बुलाया, जो मेरा पहला अवॉर्ड था, तो वे दो दिन के लिए आए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, 'बेटा, एक बात याद रखना, जो सफल नहीं हुआ, वह बेवकूफ नहीं होता।' यह बात सिर्फ एक मां ही कह सकती है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक बार मैं दो दिन बिताने दिल्ली गया था। सुबह नहाने के बाद बाल बनाते हुए मैंने पूछा, 'मां, मैं कैसा लग रहा हूं? अच्छा लग रहा हूं न?' उन्होंने कहा, 'बेटा, शोहरत और पैसा मिलने पर तो गधा भी सुंदर लगने लगता है।'"

मनोज बाजपेयी का अपनी मां गीता देवी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। वह एक गृहिणी थीं और उनके जीवन भर उनकी हिम्मत का एक अहम स्रोत रहीं। एक्टर ने अक्सर एक्टर बनने के अपने मुश्किल सफर के दौरान अपने माता-पिता के त्याग और उनके सहयोग के बारे में बात की है।

गीता देवी का निधन 8 दिसंबर, 2022 को 80 साल की उम्र में हुआ। वह लगभग 20 दिनों से बीमार थीं, और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से लगभग एक साल पहले, 2021 में, एक्टर ने अपने पिता को खो दिया था।

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