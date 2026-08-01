मृणाल ठाकुर के जन्मदिन पर संदीपा धर ने किया विश, लिखा- तुम्हारा आने वाला साल खुशियों से भरा हो

मुंबई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर शनिवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनकी प्रिय को-स्टार अभिनेत्री संदीपा धर ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस पोस्ट के जरिए संदीपा ने मृणाल को अपनी पसंदीदा को-स्टार बताया।

Read More

अभिनेत्री संदीपा धर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का अनसीन वीडियो पोस्ट किया। इस क्लिप में संदीपा धर मृणाल ठाकुर को दुल्हन की तरह तैयार कर रही हैं।

अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मृणाल ठाकुर। 'दो दीवाने सहर में' के साथ बिताए गए पल शेयर कर रही हूं। ये एक प्यारा सीन था, जो फिल्म से कट कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे खास दिन पर इसे शेयर किए बिना रह नहीं पाई। उस दिन मुझे सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थीं, और सच में तुम्हें उस सीन को जीवंत करते हुए देखना मेरे लिए एक जादू जैसा था। मेरी दुआ है कि तुम्हारा आने वाला साल खुशियों से भरा हो। उसमें कमाल के किरदार, तरक्की, सुकून और ढेर सारा प्यार हो। तुम उन सबसे टैलेंटेड और इंस्पायर करने वाले लोगों में से एक हो, जिन्हें मैं जानती हूं। तुम्हारे साथ फिर से स्क्रीन शेयर करने का इंतजार है।"

अभिनेत्री संदीप धर और मृणाल ठाकुर ने फिल्म 'दो दीवाने सहर में' में साथ काम किया था। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि संदीप (संदीपा धर) सहायक भूमिका में नजर आती हैं। मृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में 'रोशनी' नाम की एक संकोची लड़की का मुख्य किरदार निभाया है, और संदीप (संदीपा धर) ने फिल्म में बहन (नायिका के परिवार से जुड़ी भूमिका) का किरदार अदा किया है।

'दो दीवाने सहर में' साल 2026 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके जरिए निर्देशक रवि उदयावर ने अपने अंदर की कमियों को स्वीकार करने के विषय में जोर दिया है।

फिल्म के मुख्य नायक शशांक को 'श' को 'स' बोलने की एक छोटी सी समस्या (स्पीच डिसऑर्डर) है, जिससे वे अपने आत्म-संदेह और असुरक्षा से जूझते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आम इंसान अपनी कमियों और कम आत्मविश्वास के साथ भी प्यार और अपनापन पा सकते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम