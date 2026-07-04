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मां मेरी एक्टिंग करियर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थीं, लेकिन उन्हें 'हम पांच' बहुत पसंद था : विद्या बालन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 04, 2026, 11:05 AM
मां मेरी एक्टिंग करियर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थीं, लेकिन उन्हें 'हम पांच' बहुत पसंद था : विद्या बालन

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन ने बताया कि जब वह टीवी शो 'हम पांच' का हिस्सा थी तो उनकी मां का क्या रिएक्शन था। विद्या बालन हाल ही में 'द अनुपम खेर शो : कुछ भी हो सकता है' में शामिल हुईं।

एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां उनके एक्टिंग करियर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थीं, लेकिन उन्हें 'हम पांच' बहुत पसंद था। उन्हें लगता था कि यह एक फैमिली शो है।

अनुपम खेर के शो में बात करते हुए विद्या ने बताया कि मुझे एकता कपूर का फोन आया था कि क्या मैं 'हम पांच' में काम करना चाहूंगी। उस समय 'हम पांच' बहुत पॉपुलर था। यह पहले से ही एक साल से चल रहा था।

मांं का रिएक्शन अपने शब्दों में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी मां मेरे पिता से कहती थीं कि वे मुझे समझाएं। वह कहती थीं, ''यह साउथ इंडियन लड़की, अगर मेरे पिता जिंदा होते, तो वे उसे कभी एक्ट्रेस नहीं बनने देते।'' लेकिन, उन्हें 'हम पांच' बहुत पसंद था। उन्हें लगता था कि यह एक फैमिली सीरियल या फैमिली शो है और इसी वजह से वह बहुत खुश थीं कि मुझे 'हम पांच' में काम करने का मौका मिला।

विद्या ने आगे बताया कि वह डेढ़ साल तक 'हम पांच' का हिस्सा रहीं, लेकिन फिर उन्हें शो छोड़ना पड़ा। उन्हें कॉलेज में अटेंडेंस की समस्या हो रही थी। लेकिन एक्टिंग का जुनून मुझ पर छा चुका था।

"हम पांच" 1995 से 1999 तक चला और बाद में 2005 और 2006 में इसका दूसरा सीजन आया।

शो की मुख्य कास्ट में अशोक सराफ, विद्या बालन, राखी टंडन, भैरवी रायचुरा और वंदना पाठक जैसे कलाकार शामिल थे।

यह शो आनंद माथुर के इर्द-गिर्द घूमता था, जो अपनी पांच बेटियों मीनाक्षी, राधिका, स्वीटी, काजल और छोटी की वजह से हमेशा मुश्किलों में फंसे रहते थे।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम