लॉकअप 2: पामेला सेरेना से झगड़े के बाद राम कपूर ने मांगी माफी, बोले-मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ये देखे

मुंबई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता राम कपूर इन दिनों वेब रियलिटी शो लॉकअप के दूसरे सीजन में नजर आ रहे हैं। हालिया एपिसोड में देखा गया कि राम ने कंटेस्टेंट पामेला सेरेना से तीखी बहस के बाद उनसे माफी मांगी।

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दरअसल, शो के दौरान राम कपूर और पामेला सेरेना का झगड़ा हुआ था। उस समय पामेला सेरेना राम कपूर से डर गई थीं और उन्हें असहज महसूस हुआ था, हालांकि झगड़े के बाद राम कपूर ने भी माना कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह व्यवहार इतना डरावना और गुस्सा कर देने वाला लगेगा।

अपने इस तरह के बरताव पर अफसोस जताते हुए राम कपूर ने पामेला सेरेना के पास जाकर कहा, "मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, बस मुझे माफ कर देना। इसकी खास वजह मेरा बेटा है। वह भी यह शो देख रहा होगा। अगर उसने अपने पिता को किसी महिला से ऐसे गुस्से से बात करते देखा तो मैं चाहता हूं कि वो ये भी देखे कि उसके पिता ने माफी भी मांगी।"

उन्होंने कहा, "दूसरी वजह यह भी है कि मैं शो के बाद तुमसे दोस्ती भी रखना चाहता हूं। तुम मेरी दुबई वाली दोस्तों में से एक हो। मुझे लगता है दोस्तों के बीच गलती हो जाए तो दोस्ती और मजबूत होती है।"

इसके बाद पामेला सेरेना ने राम कपूर को जवाब देते हुए कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी मेरा साथ नहीं देते हो, जबकि शुरुआत से मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। मैंने आपके बारे में कभी कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो या बदतमीजी की हो, तो मैं समझ सकती हूं कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो।"

उन्होंने आगे कहा, "आप एक पब्लिक फिगर, पढ़े-लिखे, अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं और क्लासी आदमी हैं। आपका बैकग्राउंड मेरे जैसा ही है। मैं समझती हूं कि हम यहीं टाइम पास करने आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ रहकर उनके जैसे बन जाओ। ये आपका लेवल नहीं है।"

राम कपूर ने ये भी माना कि एक दूसरे कंटेस्टेंट की वजह से ही उनका व्यवहार ऐसा हो गया था।

शो में एक गरमागरम बहस के दौरान राम कपूर ने पामेला सेरेना का पीछा करते हुए एक कॉरिडोर में जाकर अपनी आवाज उठाई। राम कपूर के इस व्यवहार से पामेला सोरेन को खतरा महसूस हुआ। साथी कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने बहस के दौरान बीच-बचाव किया और राम कपूर से सख्ती से कहा कि वह पामेला सोरेन को डराए नहीं। साथ ही राम कपूर को याद दिलाया कि वह किसी भी कीमत पर किसी भी महिला को असहज महसूस नहीं करा सकते।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी