'लॉक अप 2' में फराह-रितेश की एंट्री पर कंगना रनौत का रिएक्शन, 'दोनों सख्त जेलर'

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री कंगना रनौत रियलिटी शो 'लॉक अप' के दूसरे सीजन के लिए वापस आ गई हैं। हालांकि, इस बार वह 'जजमेंट डे' एपिसोड में जूरी के तौर पर 'जनता की आवाज' बनेंगी।

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कंगना शो के जेलर्स, फराह खान और रितेश देशमुख के साथ शामिल होंगी, जो लगातार कंटेस्टेंट्स से सवाल-जवाब कर रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि कोई भी झूठ या बहाना नजरअंदाज न हो।

रियलिटी शो में जेलर्स के तौर पर फराह और रितेश के असरदार काम की तारीफ करते हुए 'क्वीन' एक्ट्रेस ने कहा कि ये दोनों कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत निष्पक्ष रहे हैं। साथ ही टास्क के मामले में वे बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं।

सीजन 1 में शो की होस्ट रहीं कंगना ने कहा, "फराह और रितेश ने 'लॉक अप' में वही अधिकार और तेवर दिखाया है, जिसकी इसे जरूरत थी। कंटेस्टेंट्स से सवाल-जवाब करते समय वे निष्पक्ष, निडर और बिल्कुल समझौता न करने वाले रहे हैं।

उन्होंने कहा, "'जनता की आवाज' के तौर पर, मैं इसे एक कदम और आगे ले जाने के लिए यहां आई हूं। दर्शक हर हरकत देख रहे हैं और अब उनकी आवाज सुनने का समय आ गया है। मेरा यकीन मानिए, नया एपिसोड हर किसी को चर्चा करने पर मजबूर कर देगा।"

इससे पहले शो का दोबारा हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, "यह शो हमेशा अपने सच को स्वीकार करने के बारे में रहा है, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो। 'लॉक अप: सच या सजा' के पहले एलिमिनेशन के लिए इस वीकेंड जूरी या 'जनता की आवाज' के तौर पर फराह और रितेश के साथ जुड़ते हुए, मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि हर पसंद की एक कीमत होती है।"

उससे पहले 'लॉक अप सीजन 2' के लॉन्च पर बात करते हुए, प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बताया कि कंगना रियलिटी शो की होस्ट के तौर पर क्यों वापस नहीं आ रही हैं।

एकता ने समझाया, "शो का पूरा फॉर्मेट, पूरा विजन और डेमोग्राफिक बदल गया है। हमारे पास जो जेलर-जज फॉर्मेट था, वह भी बदल गया है। ओरिजिनल शो की कोई भी चीज नहीं रखी गई है। न तो जेलर और न ही होस्ट। इसलिए पुरानी चीजों को रखने से ब्रांडिंग का नयापन नहीं आता। इसलिए मुझे यकीन है कि कंगना समझ गई होंगी।"

--आईएएनएस

डीके/एबीएम