कोलाबा चोरी मामले में अभिनेत्री रूपा दत्ता को मिली जमानत, 50 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने किया रिहा

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री रूपा दत्ता को मुंबई के कोलाबा में कथित 1.48 लाख रुपए की चोरी के मामले में बड़ी राहत मिली है। मामले में गिरफ्तार बंगाली अभिनेत्री को मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। रूपा दत्ता को निर्देश दिया गया है कि वह मामले से जुड़े सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगी और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकेंगी।

मामला मरीन ड्राइव की रहने वाली डिंपल सिंघवी की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, 12 जुलाई 2026 को वह बाबुलनाथ मंदिर से कोलाबा की तरफ जा रही थीं। इस दौरान रास्ते में काफी भीड़ थी। इसी भीड़भाड़ वाले इलाके के बीच उनका पर्स चोरी हो गया।

शिकायत में बताया गया कि पर्स में काफी कीमती सामान मौजूद था। इसमें करीब 1.20 लाख रुपए कीमत का डायमंड जड़ित सोने का ब्रेसलेट, 10 हजार रुपए नकद और करीब 15 हजार रुपए कीमत के एप्पल एयरपॉड्स शामिल थे। इसके अलावा पर्स में वॉलेट और कुछ जरूरी निजी दस्तावेज भी रखे हुए थे। कुल मिलाकर चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1.48 लाख रुपए बताई गई है। पर्स गायब होने के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया और कोलाबा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस के मुताबिक, फुटेज में रूपा दत्ता कथित तौर पर शिकायतकर्ता का पीछा करती हुई नजर आईं। इसी आधार पर पुलिस ने अभिनेत्री को मामले से जोड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि रूपा दत्ता के कब्जे से चोरी की गई कुछ संपत्ति बरामद हुई है। हालांकि, मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है।

जमानत की सुनवाई के दौरान रूपा दत्ता की ओर से उनके वकील सुनील पांडे ने अदालत में अभिनेत्री का पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि रूपा दत्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह परिस्थितियों की शिकार हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभिनेत्री को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने की शर्त रखी।

रूपा दत्ता का नाम इससे पहले भी चोरी के एक मामले में सामने आ चुका है। साल 2022 में कोलकाता पुस्तक मेले के दौरान कथित तौर पर पॉकेटमारी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में पुलिस ने उनके पास से कई वॉलेट और 75 हजार रुपए नकद बरामद किए जाने का दावा किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों का ध्यान भटकाकर चोरी करने की कोशिश कर रही थीं। उस मामले की जांच के दौरान उनके बयानों में कथित तौर पर विरोधाभास मिलने की बात भी सामने आई थी।

रूपा दत्ता के करियर की बात करें तो वह बंगाली और हिंदी मनोरंजन जगत में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है। वह 'साथी' जैसी फिल्मों और धार्मिक टीवी शो 'जय मां वैष्णोदेवी' में भी नजर आ चुकी हैं। अभिनय के अलावा वह खुद को निर्देशक, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी पेश करती रही हैं।

अभिनेत्री का नाम साल 2020 में फिल्मकार अनुराग कश्यप से जुड़े एक विवाद में भी सामने आया था। रूपा ने उस समय अनुराग कश्यप पर फेसबुक के जरिए आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में यह सामने आया कि जिस व्यक्ति से वह बातचीत कर रही थीं, उसका नाम भी अनुराग था और वह फिल्मकार अनुराग कश्यप नहीं थे। इस मामले को लेकर रूपा ने सोशल मीडिया पर बातचीत के स्क्रीनशॉट भी साझा किए थे।

--आईएएनएस

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