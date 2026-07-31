कर्ण के नजरिए से देखें महाभारत की कहानी, अनुप सोनी बोले- किरदार को आवाज देना यादगार रहा

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता अनुप सोनी ने आगामी एनिमेटेड सीरीज "द लीजेंड ऑफ कर्ण" में कर्ण को अपनी आवाज देने के अनुभव को साझा किया है। उन्होंने कहा कि पहचान, स्वीकार्यता और नियति से जुड़े कर्ण के संघर्ष उन्हें आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल और प्रासंगिक पात्रों में से एक बनाते हैं।

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इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए अनुप सोनी ने कहा, "जब मैंने पहली बार सुना कि 'द लीजेंड ऑफ कर्ण' कर्ण के नजरिए से बनाई जा रही है, तो यह विचार मुझे बेहद रोमांचक लगा। मेरे लिए कर्ण हमारी पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल पात्रों में से एक है। हम उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन उस योद्धा के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार अपनी पहचान, स्वीकार्यता और नियति से जुड़े सवालों से जूझता रहा।"

कर्ण से जुड़ी अपनी शुरुआती यादों को साझा करते हुए अभिनेता ने कहा, "कर्ण की मेरी पहली स्मृति महाभारत से जुड़ी है। मुझे हमेशा यह बात आकर्षित करती रही कि वह इतने शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी उनका जीवन पहचान, स्वीकार्यता और निष्ठा जैसे संघर्षों से भरा रहा। जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि कर्ण केवल वीरता के नहीं, बल्कि भावनाओं और आंतरिक द्वंद्व के भी पात्र हैं। यही जटिलता उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे दिलचस्प चरित्र बनाती है।"

अनुप ने बताया कि कर्ण आज भी दर्शकों से जुड़ाव क्यों महसूस कराते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे लिए कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। वह अपार शक्ति, गहरी भावनाओं और बेहद मानवीय यात्रा वाले इंसान थे। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी लोग उनसे खुद को जोड़ पाते हैं।"

कर्ण को आवाज देने के अनुभव पर उन्होंने कहा, "एक अभिनेता के तौर पर इतने प्रतिष्ठित पात्र को अपनी आवाज देना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा। उनकी भावनाओं, पीड़ा, गर्व और आंतरिक संघर्षों को अपनी आवाज के माध्यम से अभिव्यक्त करना एक अद्भुत रचनात्मक यात्रा थी।"

इस सीरीज में अनुप सोनी के अलावा शाहिद जफर (दुर्योधन), बजरंगबली सिंह (भीम), अशोक लोखंडे (शकुनि), दिशी दुग्गल (कुंती), शक्ति सिंह (भीष्म), समय ठक्कर (द्रोण), सुमंतो रॉय (धृतराष्ट्र), मयूर व्यास (विदुर), परितोष सांड (अधिरथ), सिद्धार्थ अवस्थी (युधिष्ठिर) और कुमुद सोनी (अर्जुन) सहित कई कलाकारों ने अपनी आवाज दी है।

शरद देवराजन और जीवन जे. कांग द्वारा निर्मित तथा ग्राफिक इंडिया के बैनर तले बनी यह एनिमेटेड सीरीज 31 जुलाई को सोनी लिव पर प्रीमियर होगी। यह सीरीज कर्ण की उस प्रेरक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वह एक सारथी पुत्र से महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनते हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी