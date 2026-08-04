कुमार सानू ने किशोर कुमार की जयंती पर दी भावुक श्रद्धांजलि, कहा- 'लेजेंड कभी हमसे दूर नहीं जाते'

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय संगीत जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले महान गायक किशोर कुमार की आवाज आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी जयंती के मौके पर मशहूर गायक कुमार सानू ने एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने किशोर दा को भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि ऐसी आवाजें कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहती हैं।

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कुमार सानू ने इंस्टाग्राम पर किशोर कुमार की एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर साझा की, उन्हें याद करते हुए लिखा कि किशोर दा की आवाज़ लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। उनके गीतों ने लोगों को खुशी दी, दर्द में सहारा दिया और कई यादों को हमेशा के लिए संजो दिया।

कुमार सानू ने कैप्शन में लिखा, ''कुछ आवाजें सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि वे हमारी जिंदगी का संगीत बन जाती हैं। किशोर दा की जयंती पर मैं उन्हें अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ नमन करता हूं। एक गायक के तौर पर मैंने हमेशा उनकी जादुई आवाज के साथ-साथ हर गीत में डाली गई भावनाओं की भी प्रशंसा की है।''

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ''किशोर कुमार ने संगीत की दुनिया को यह सिखाया कि गायकी केवल सुरों और ताल का मेल नहीं होती, बल्कि असली गायकी वह होती है जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे। उनके गीतों में जो भावनाएं थीं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थीं। यही वजह है कि उनके गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं और लोग उन्हें सुनकर पुरानी यादों से जुड़ जाते हैं।''

कुमार सानू ने आगे कहा, "मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे किशोर कुमार के गीतों को सुनते हुए बड़ा होने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिला। किशोर दा जैसे महान कलाकार कभी अपने फैंस से दूर नहीं जाते। उनकी आवाज हर उस धुन में मौजूद रहती है, जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हैं। उनकी यादें और उनके गीत हमेशा लोगों के साथ रहेंगे।''

कुमार सानू की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी और किशोर कुमार को याद किया। लोगों ने कहा कि किशोर दा की आवाज भारतीय संगीत की ऐसी विरासत है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

बता दें कि किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था। वह भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता, बल्कि अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी खास पहचान बनाई। किशोर कुमार ने अपने लंबे करियर में अलग-अलग भाषाओं और कई तरह की संगीत शैलियों में एक हजार से ज्यादा गीत गाए। उनका निधन 13 अक्टूबर 1987 को 58 वर्ष की उम्र में हुआ था, लेकिन उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के बीच जिंदा है।

--आईएएनएस

पीके/एएस