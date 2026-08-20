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श्रावण में अहाना कुमरा ने परिवार संग किए काशी विश्वनाथ के दर्शन, बोलीं- कुछ यात्राएं आशीर्वाद जैसी होती हैं

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श्रावण

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री अहाना कुमरा ने हाल ही में परिवार और दोस्तों के साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की झलक शेयर की। अभिनेत्री ने बताया कि उनके कुछ दोस्तों की वजह से ये खास यात्रा सफल हो पाई।

अभिनेत्री अहाना कुमरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे अपने माता-पिता, अभिनेता सनी हिंदुजा, उनकी पत्नी शिंजिनी रावल के साथ नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि काशी में उनके पिता का पुराना घर भी है, जिस वजह से यात्रा और भी खास हो गई थी।

अभिनेत्री ने लिखा, "कुछ यात्राएं सिर्फ यात्रा नहीं होतीं, बल्कि आशीर्वाद होती हैं। श्रावण मास में मम्मी-पापा के साथ काशी विश्वनाथ में महादेव का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ।"

अहाना कुमरा ने बताया कि काशी में उनका पैतृक घर है, जिसे देख पिता की पुरानी यादें फिर से जीवंत हो गईं। अभिनेत्री ने लिखा, "चूंकि वाराणसी में पापा का घर है, तो उनका बचपन आंखों के सामने जिंदा हो गया। पापा को ऐसे खुश देखकर ये सफर और भी ज्यादा खास बन गया। वहां पापा के साथ में घूमना, पूजा करना और इस तरह की हसीन यादें बनाना, तो मानो ऊपर वाले की ओर से दिया गया सबसे अच्छा तोहफा है।"

अहाना कुमरा ने अभिनेता सनी हिंदुजा, उनकी पत्नी शिंजिनी रावल, अभिषेक जालन और सुच्ची जग्गी कपूर को उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। अभिनेत्री ने लिखा, "और ये सब मेरे भांजे के बर्थडे वाले दिन हुआ, तो और भी जादू जैसा लगा। मैं दिल से आभारी हूं आप सबकी और ऊपर वाले की। कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा दिल में संभाल कर रखना चाहिए। हर हर महादेव।"

अभिनेत्री अहाना कुमरा एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। उनके पिता सुशील कुमरा ल्यूपिन लिमिटेड (दवा क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी) के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, जबकि मां सुरेश कुमरा वाराणसी की पूर्व डीएसपी रह चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी